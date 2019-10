El mercado del lujo todavía no sale de su asombro. El grupo francés de productos de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) le hizo una oferta de compra a la célebre joyería Tiffany & Co. La suma asciende a los U$S14.500 millones.

LVMH pertenece al millonario Bernard Arnault y es propietaria de las marcas Louis Vuitton, Dior y de bodegas de champán como Moët & Chandon o Veuve Clicquot. La oferta no vinculante, fue presentada a principio de mes. Por el momento, Tiffany sólo dijo que está evaluando la oferta, aunque niega que se hayan iniciado conversaciones. El interés del gigante mundial del lujo ha disparado los títulos de Tiffany, que subieron un 31,6% en Wall Street.

"Tras los rumores recientes del mercado, el grupo LVMH confirma que ha comenzado discusiones preliminares sobre una posible transacción con Tiffany", ha informado el grupo francés a través de un comunicado remitido a la Bolsa de París, en el que advierte de que "no hay certeza en este momento de que estas conversaciones puedan conducir a un acuerdo".

La propuesta se interpreta como un intento del grupo francés de reforzar su presencia en Estados Unidos y en un momento en que la mítica joyería afronta dificultades derivadas de la guerra comercial entre EE.UU. y China, que perjudican sus exportaciones al gigante asiático. El diario económico Financial Times afirmó, citando fuentes no identificadas, que la joyería rechazará la oferta, basándose en que no refleja el valor real de la compañía.

El grupo francés que dirige la familia Arnault, la más adinerada de Francia, domina el mercado del lujo mundial, con marcas como las que le dan nombre y otras como Fendi, Givenchy, Kenzo o Loewe y una facturación que alcanzó los 38.400 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, un 16% por encima del mismo periodo del año pasado. LVMH ya está en el mundo de la joyería con la marca italiana Bulgari.

De cerrarse, esta sería la mayor operación del afamado grupo francés.