Con 133 años en el mercado, el laboratorio Craveri no pasa por su mejor momento. Supo crecer de 150 a 400 trabajadores entre 2001 y 2012, pero el viernes pasado tuvo que despedir a 47 empleados y le quedaron 322. Juan Craveri, tercera generación en la empresa, contó a BAE Negocios: "Desde que empezó este Gobierno nos puso en la mira y nos ha tomado como enemigos. Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete, tiene un encono con la industria porque no pudo expandir a Farmacity".

"Quintana quería crecer afectando al resto de las farmacias, y como desde la industria ayudamos a los farmacéuticos, se quedó con la vena en el ojo", dice Juan Craveri, quien tiene dos plantas, una en Caballito y otra en Villa del Parque, donde fabrica medicamentos para la insuficiencia venosa y diabetes 2, no insulino dependiente y anticonceptivos. El 98% de lo que produce es para el mercado local y sólo un 2% lo exporta.

Juan Craveri explicó: "Tenemos tres balances en rojo, tuve que pedir en junio pasado el procedimiento preventivo de crisis (PPC). El 80% de nuestros insumos cotizan en dólares o en euros, con las mini devaluaciones y está última gran devaluación, nos pegaron en la línea de flotación. Sumado a un embargo de la AFIP, al atraso de precios, al aumento de tarifas, las altas tasas que te cobran 75% para descontar un cheque, cuando todo se junta es imposible".

El año pasado vendió su marca insignia Tetralgin, pero no le alcanzó para paliar su crisis

Como una decisión desesperada, en el primer trimestre del año pasado, Craveri vendió su marca insignia Tetralgin al grupo Roemmers, pero no le alcanzó para frenar la crisis y perdió un 9% de su facturación. Ahora puso en venta las instalaciones de una planta que comenzó a fabricar y no pudo terminar.

Si bien ante el pedido de PPC, la Secretaría de Trabajo respondió que no habían llegado a un acuerdo empresa y sindicato, Craveri despidió a 47 trabajadores y les depositó la mitad de la indemnización. "Si bien nos dieron un acta donde no se llegó a un acuerdo, la empresa está en crisis. Si no aceptan el 50% de la indemnización, iremos a juicio", dice el nieto del fundador del laboratorio Craveri.

Darío Fonticelli, de la comisión interna de Craveri, trabaja hace 15 años en la empresa y planteó: "no le concedieron el PPC, los trabajadores no aceptan ese pago. El año pasado intentó despedir al turno noche y no pudo, tuvo que reincorporar a todos los trabajadores".