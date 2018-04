Sobre gustos no hay nada escrito. Sin embargo, algo debe tener el café para ser la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua.

Los argentinos no se quedan atrás. A pesar de que la yerba es la infusión más consumida a nivel nacional, la Cámara Argentina de Café calcula que se toman 8,3 millones de tazas de café por año, unas 207 por habitante.

En un mercado en crecimiento -según la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, la demanda de infusiones creció 5%, alcanzando las 300.000 toneladas en 2017- la mayoría del consumo se da dentro del hogar, pero hay 40% de las personas que toman café en bares y restaurantes.

Con un público cada vez más exigente, el café soluble de las máquinas sólo capta al 9% del mercado "on the go".

Es por esto que la suiza Nescafé decidió invertir $40 millones para ingresar en el negocio del café en grano fuera del hogar. El monto se destinará a adquirir bienes de capital y recursos humanos necesarios para sostener el crecimiento.

El nuevo café que se comercializa en la región, se produce en Brasil, y se tuesta y envasa en Montevideo y luego exporta a distintos países, entre ellos Argentina, explicó el director de negocios de Nestlé Professional, Mariano Güemes.