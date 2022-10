Abierto las 24 horas del día, los 365 días del año desde 1982, el parador Minotauro sobre Ruta 2 se volvió un ícono de Castelli, un empleador para los jóvenes de la zona, una parada obligada para quienes van a la costa argentina y un emplazamiento histórico de cualquier viaje. En su estacionamiento siempre habrá al menos dos o tres autos, combis o colectivos que descansan de su travesía.

Ahora, para celebrar sus cuarenta años de historia, el parador invirtió 300.000 dólares para instalar una planta de elaboración propia de alfajores, además de dos plantas de energía solar que ya abastecen 35% del consumo del parador, entre otras mejoras en las instalaciones.

No pudieron tener 40 años abiertos porque la pandemia los interrumpió. De marzo a octubre cerraron sus puertas. "Nos ayudaron mucho los ATP, también tuvimos que pedir préstamos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Fue difícil como lo fue para todo el sector gastronómico", recordaba el hijo del fundador Claudio Moro a BAE Negocios.

Sin embargo, el 2022 fue un buen año para el parador, con público constante y un promedio de entre 60.000 a 70.000 visitantes por mes de julio a septiembre, y picos de 300.000 al mes durante la temporada de verano.

Los comienzos y la llegada hasta hoy

La historia de Minotauro comienza en el año 1948, cuando el italiano Juan Moro decide abandonar su país para emigrar a Argentina en busca de una vida mejor y comienza a trabajar en el rubro de la construcción en Buenos Aires. Ya casado con María y luego de mucho esfuerzo, Juan fundó su empresa constructora que en 1982 adquiere el predio donde hoy funciona el parador, contó el restaurante en su Facebook.

Claudio, hijo mayor de la familia, comienza a dirigirlo. Era una estación de servicio que vendía combustible (de bandera Shell), hasta 2007, cuando pasó al servicio de GNC. Al lado tenía un taller mecánico. El área gastronómica - un restaurante- era atendida por un concesionario. Al principio, Minotauro ofrecía solamente combustible. Después se vino la expansión del complejo.

La idea del parador es continuar pensando en las personas y en los autos, como lo hacen desde 1985, cuando realizaron una primera ampliación sumando baños, para que los viajeros paren allí y no tengan que hacer colas como en otros lugares.

El festejo de Minotauro por sus 40 años (Facebook Minotauro)

Lo mismo hicieron a principios de los años '90, cuando se inauguraba la autovía 2 y, con ella, la doble mano. Para no perder a los turistas que regresaban de la Costa y mantener los enormes números de asistencia —que siguieron creciendo hasta alcanzar las 10.000 personas por día—, Minotauro llegó a un acuerdo con la empresa constructora y se realizó un acceso directo.

Minotauro se expandió

Ahora, la compañía familiar rediseña su parrilla para ofrecer exquisitos sandwiches gourmet mientras disfruta del espacio que ideó para la venta de productos propios y las salas de ejercitación y videojuegos que agregó en las áreas de descanso.

Según informó el medio local Latitud 2000, para la temporada 2023 tiene planificado inaugurar un local con propuestas saludables y opciones para veganos y celíacos.

¡Cumplimos 40 años! �� Y, en estas décadas junto a uds., si hay algo que nos llena de orgullo es nuestro dulce de leche artesanal Premium. ��

Un lujo que podés llevar para regalarte a vos o a quien prefieras. Pasá por #ParadorMinotauro y llevate un recuerdo dulce del viaje. �� pic.twitter.com/bC5PZChQ6r — Parador Minotauro (@MinotauroArg) October 17, 2022

El predio de Minotauro tiene más de diez mil metros cuadrados, de los cuales cinco mil son cubiertos y otro tanto al aire libre, confirmó el medio citado. Cuenta con espacios parquizados de recreación, que incluyen un lago artificial con más de 100 flamencos y distintas especies de aves, patos, cisnes y pavos reales.

"No lucramos con los animales, el parque es abierto a todo el mundo, no cobramos entrada. Logramos que sea uno de los pocos lugares donde los flamencos se reproducen en cautiverio, no es común. Se reproducen porque las condiciones son muy buenas. En estos momentos tenemos alrededor de 100 flamencos, además de un espacio especial para las aves", aclaró Moro a BAE Negocios.

Los flamencos de Minotauro maravillan a los visitantes

También posee sectores pet friendly habilitados dentro del complejo para todos aquellos que veranean con sus mascotas.

El parador ofrece modelo de franquicias

Hace unos años, el parador abrió su primera franquicia en Chascomús, con el mismo espíritu y unas vistas increíbles a la laguna.

La idea de las franquicias comenzó a finales de 2020. "Hay dos tipos de modelos de negocio, una cafetería chica que requiere una inversión de alrededor de $800.000 para montarla, nosotros no cobramos fee de ingreso, solo regalías del 4% de la facturación. Les ofrecemos todos los productos que fábricamos en la planta Hay otro modelo más grande que requiere una inversión de $2M", explicaba el fundador de Minotauro a este medio.

El parador Minotauro en Chascomús

Así, esperan seguir siendo como siempre fueron. "Estamos abiertos los 365 días del año, las 24 horas. Tenemos una fábrica desde donde proveemos: medialunas, panificados, dulce de leche y los alfajores. Tenemos un total de 80 trabajadores, pero en temporada alta sumamos 40 más", decía Moro.