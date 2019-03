Fernando Alonso, el conocido piloto español de Fórmula 1, ha aumentado su apuesta en el sector de los eSports invirtiendo u$s5,6 millones en la plataforma de deportes electrónicos Motorsport Games, propiedad de Motorsports Network.

"Los eSports no son una fantasía, son una realidad y algo que me apasiona desde hace tiempo. Invertir y ayudar a dirigir Motorsport Games me permitirá realizar una contribución real al futuro del automovilismo. Los eSports no son mejores ni peores, pero son algo diferente y ofrecen la oportunidad de acercar el automovilismo a los aficionados. En todos los aspectos de mi carrera como piloto, ya sea en F1, en IndyCar, el pasado fin de semana en Sebring, con coches del WEC, uno de los factores constantes, en todo el mundo, ha sido Motorsport Network. Su presencia, así como su compromiso a la hora de apoyar nuevas iniciativas, me han convencido de que Motorsport Games es una compañía con gran capacidad y ambición", declara el propio Alonso.

Motorsport Games organiza diferentes campeonatos de conducción virtual contando con campeonatos oficiales de la Nascar, Le Mans y una asociación con Codemasters para realizar torneos de Dirt Rally 2.0.

Tras su inversión, Alonso pasa a formar parte del consejo de administración de Motorsport Games.

Los inversores también han visto en los eSports una buena oportunidad de negocio. Fondos de inversión internacionales como Andreessen Horowitz, Bitkraft Esports Ventures, Bong Angels Venture Partners, Eight Roads Ventures, Firstminute Capital, Funders Club y Greylock Partners ya han mostrado interés.