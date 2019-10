Dass, la principal fábrica de calzado de Misiones está en crisis. Los habitantes de El Dorado están preocupados: la empresa que produce zapatillas Nike comenzó a retirar las máquinas de la planta. El viernes, en una audiencia, la compañía sostuvo que concretará dos tandas de despidos y cerrará a fin de año. Con la gran repercusión, a última hora confirmó 400 despidos y negó, por ahora, el cierre.

El grupo textil Dass posee plantas de producción en Brasil y Estados Unidos

Hace doce años que la empresa de capitales brasileños llegó a Misiones. Darío Vera, delegado de Dass explicó a BAE Negocios: "Hice el primer par de zapatillas cuando arrancó el 21 de agosto de 2007, éramos 30 trabajadores. A fin de año, ya alcanzamos los 100, al año siguiente 300 y así llegamos a ser 1.460 operarios en 2015. Me llenaba de orgullo ver que entraban de a 50 a 100 caras jóvenes, compañeros nuevos y traían más y más máquinas. Entre 2010 y 2015 tuvimos un crecimiento impresionante, hoy somos 640".

En esa época llegaron a fabricar calzado deportivo para Nike, Fila, Umbro, Tryon, Converse y Asics. Tal fue el crecimiento que en diciembre de 2015, el grupo Dass que posee plantas en Brasil y Estados Unidos, adquirió la fábrica de calzado de Vulcabras Azaleia Argentina, ubicada en Coronel Suarez, Provincia de Buenos Aires. Planta que había sido fundada por el Grupo Gatic en 1977. Allí comenzó a fabricar para Adidas y Reebok y hoy aún mantiene "aproximadamente 600 trabajadores", aseguran en El Dorado.

En Misiones, el 95% de lo que producen es para Nike y el resto, no más de 500 pares por día, se dividen en Asics y Fila. Desde diciembre pasado, Dass despidió en El Dorado el 30% de su plantel: el 18 de diciembre de 2018 fueron 175 trabajadores y en junio pasado sumaron 97 despidos.

Con esos antecedentes, hace días que la empresa comenzó a retirar máquinas de la planta misionera. Los trabajadores pidieron dos audiencias para que la empresa explique la situación. "El viernes pasado en una de las audiencias, la empresa informó que en una primera tanda despediría a 300, luego los 340 restantes, lo que representa el total de los trabajadores. El cierre definitivo sería a fin de año. Las razones que dio Joao Batista da Silva, director financiero, fueron que la firma Nike les había reducido entre un 50% y un 60% los pedidos. Por eso, necesitaban reducir la plantilla", explicó Vera.

A fi nes 2015, compró la planta de Coronel Suárez y llegó a tener 1.500 empleados

El revuelo de sus declaraciones, en épocas de elecciones, hizo que 96 horas después, el mismo directivo de Dass declarara a MisionesOnline que "si bien es necesario un ajuste inmediato de hasta 400 personas, la fábrica no se cierra en diciembre. Sí, va a sufrir un ajuste importante en los próximos días". No descartó el cierre, pero si aclaró que no será en diciembre.

Batista da Silva señaló que "la planta sigue para 2020, pero demasiado reducida dependiendo de que la cantidad de pedidos vuelvan a crecer para traerla de vuelta a la viabilidad económica y permitirle seguir hacia adelante".