El turismo es uno de los sectores que generan los dólares que necesita la economía argentina para enfrentar los complicados años que se vienen.

Hoy es el cuarto complejo exportador del país, superado por las oleaginosas, el sector automotor y la industria de la innovación. El año pasado ingresaron al país unos US$5.800 millones gracias al rubro turístico.

"Desde 2016 no hemos parado de crecer. Si en Argentina la política que llevó adelante Macri se sostiene en el tiempo, el turismo como actividad productiva no tiene techo. Es una industria que nos podría sacar adelante. Para eso hay que seguir desarrollando infraestructura, conectividad, inserción en el mundo y además seguir facilitando trámites para el ingreso de visitantes. Hay medidas que ya hemos puesto en marcha y hay que profundizar cada vez más para seguir creciendo", explica Santos. Este año se espera el ingreso de unos 8 millones de turistas extranjeros.

Con respecto el déficit del sector, -que hoy está en unos US$1.000 millones y ha tenido una caída cercana al 43% en los primeros ocho meses del año- el funcionario explicó que se va a ir equiparando cada vez más en la medida que el turismo receptivo siga creciendo. "Estoy convencido que si seguimos creciendo como hasta ahora pronto vamos a estar en una situación de superávit. En el primer semestre, la industria creció 9,4% y es el país que mayor expansión tuvo en Occidente. Sólo seis países crecieron más: cuatro de Asia y dos de Medio Oriente", dijo Santos.

—En el hipotético escenario que Alberto Fernández sea Presidente y le pida que continúe en su cargo, ¿qué le contestaría?

—Que no. Yo vine en esta función para acompañar al Presidente Macri detrás de una misión política de cambio profundo en el país. Yo tengo un gran respeto por todo el mundo y no tengo prejuicios con nadie. Por supuesto que si necesitan un asesoramiento o un consejo en base a mi experiencia, se los voy a dar. Pero yo no continuaré en mi cargo si Macri no sigue.