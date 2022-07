Los valores de las propiedades siguen cayendo en todo el país y el Gran Buenos Aires entrega una buena muestra para contextualizar cómo está el mercado.

En junio último el valor registrado como promedio para trece localidades relevadas del primer cordón del GBA se ubicó en los USD1.437 por metro cuadrado.

El promedio actual del metro es un 4,4% inferior al registrado en el mismo mes del año pasado cuando la cotización media alcanzaba los 1.502 dólares. Con respecto al máximo registrado en junio del 2018 la caída del valor fue del 39%, indica un informe de la consultora Reporte Inmobiliario.

De esta forma, los valores acumulan tres años consecutivos de caída, siendo la actual de mediados de este año la menor de ellas, mientras que el ajuste más fuerte en las cotizaciones se produjo entre junio de 2021 y el mismo mes del 2020.

En los últimos catorce años, sólo en 2009 se registró un valor inferior al actual cuando la cotización promedio se ubicaba USD1.329 por metro. Ya en junio de 2010 el precio superaba al actual.

"La menor baja experimentada durante los últimos trimestres indicaría que en ciertas localizaciones del sur y el oeste los valores habrían encontrado cierto rango de equilibrio y que sería poco probable esperar un ajuste significativo en el corto plazo", indica el estudio.

Zona Norte

En la parte más cara del GBA los precios de las casas en venta registran 25 meses consecutivos de caída y acumulan un descenso de 9,2% desde abril de 2020. En 2022 esta depreciación es del 1,5 por ciento. En 2020 y 2021 registraron un descenso de precio de 3,2% y 4,8%, respectivamente. El valor promedio del metro cuadrado se ubica en 1.485 dólares, indica un estudio del portal Zonaprop.

Una casa promedio de dos dormitorios y 150 metros tiene un valor de 215.400 dólares. A su vez, una propiedad media con tres dormitorios y 200 metros alcanza los 306.800 dólares.

El ranking de precios por barrio demuestra que Nordelta es la zona con el valor más alto de metro cuadrado (2.173 dólares), le siguen Vicente López (2.046 dólares) y Troncos del Talar (1.997 dólares).

En la zona media están los barrios de Florida Oeste (1.519 dólares), Maquinista Savio (1.327 dólares), Garín (1.213 dólares), Grand Bourg (1.103 dólares) y Virreyes (936 dólares).

Por otro lado, los valores más accesibles de venta se encuentran en José C. Paz Sur (636 dólares). También, en esta línea, se encuentran José C. Paz Este (678 dólares) y José C. Paz Centro (681 dólares).

El 80% de los barrios registra una baja del precio interanual. Sin embargo, aquellos que demuestran un incremento en su valor son El Triángulo (23,3%), Ingeniero Adolfo Sourdeaux (9,1%), ambos en el municipio de Malvinas Argentinas.

La rentabilidad en las casas de GBA Norte se incrementa desde junio de 2020, actualmente se ubica en 5,96% anual. Esto quiere decir que se necesitan 16,8 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 8% menos que un año atrás. Si comparamos con la tipología de departamentos, este porcentaje se ubica en 3,70% anual. Es decir, se necesitan 27 años de alquiler para recuperar la inversión de compra.

Los barrios más rentables a la hora de invertir son San Fernando (8,8%), Fátima (7,7%) e Ingeniero Maschwitz (7,3%).