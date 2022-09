Electrolux apostó a proveedores locales y celebra que no paró ninguna línea de producción

Hace más de 25 años que la multinacional sueca Electrolux llegó al país. Cuenta con una planta en Rosario, desde donde fábrica buena parte de lo que vende con las marcas Gafa y Electrolux. Para adaptarse a los tiempos que corren, prefieren proveedores locales a globales y decidieron poner foco en Gafa, la marca más competitiva en relación precio/calidad.

En la planta de Rosario lograron recuperarse de la tormenta de 2018 y 2019 que los obligó a despedir más de 100 empleados. En mayo del año pasado tenían 700 trabajadores, hoy tienen 870 y más de 30 búsquedas abiertas en varias áreas, que darán un total de 900 trabajadores en pocos días. Este año invirtieron 3,5 millones de dólares en sustentabilidad y planean una facturación de 200 millones de dólares.

Si bien son dueños de otras marcas como Westinghouse (operada por Frávega, aunque no la usa) y Kelvinator, sólo operan Gafa y Electrolux. Con marca Gafa producen heladeras cíclicas, freezer de pozo, cocinas y lavarropas de carga superior. Todo se fabrica en la planta rosarina.

Marcela Romero, gerente general de Electrolux en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, señaló a BAE Negocios: “Le estamos dando más vida a Gafa, una marca que ofrece producto, calidad y precio correcto. Nos falta ofrecer más opciones dentro de lo que es Gafa. Estamos pensando en sumar algún otro extractor de aire o alguna heladera no frost. Le damos foco porque es lo que nuestra planta mejor produce. Queremos que la planta funcione y funcione bien, que mantenga los volúmenes”.

Con la marca Electrolux ofrecen productos nacionales como heladeras no frost de media y alta gama, en breve, sumarán las R600. Fabrican las cocinas doble horno, lavarropas de carga superior y lava secarropas. También ofrecen freidoras de aire, batidoras, cafeteras, tostadoras, entre otros productos.

Algunos productos como la freidora o aspiradora de mano se hacen en la planta de Brasil, los lava secarropas vienen de Italia o Europa, el resto de los productos se importan desde alguna de las más de 30 plantas que tiene Electrolux en el mundo. Electrolux ofrece una experiencia de compra Premium por la compra, servicio técnico y hasta instalación.

Electrolux posee una planta en Rosario

Marcela Romero es gerente general desde julio del 2020, es una de las dos mujeres que lideran las operaciones en Latinoamérica. Tiene varios planes para Argentina. “Estamos trabajando en un lindo proyecto de mediano plazo y queremos hablarlo con el Gobierno. Proyectamos renovar líneas de producción, sumar categorías, exportar más a Latinoamérica. Queremos proponer que en la región los países se especialicen en la producción de alguna categoría en particular, así convertimos Latam en un cluster donde aprovechamos mejor las experiencias. Argentina es muy buena en refrigeración, freezer, heladeras”, puntualizó.

La número uno de Electrolux confesó que están poniendo el foco en Consumer Care. “Hoy hay pocas diferencias entre una marca y otra, el consumidor elige la marca que lo acompaña más en el servicio. Necesitamos entablar una conversación, ayudarlo a repararlo, nos falta dar el paso extra de llamarlo y decirle se esta consumiendo el filtro de aire de la heladera, ¿queres que te lo cambie o que te lo alcance?”.

Para poder operar con alta inflación y medidas restrictivas, Romero tomó varias decisiones. “Priorizamos a los proveedores locales, más que a los internacionales. Comenzamos a hacerlo hace tres años y nos ayuda a no depender de nadie y tener un plan B. Es más costoso, porque compramos por menor cantidad y el proveedor necesita tener asegurado los costos de reposición, pero es importante porque no paramos ninguna línea de producción. En cantidad de ítems, el 80% de los productos que comercializamos es de producción nacional”.

Si bien en pandemia la venta online fue un boom, todo parece aquietarse. La gerente general de Electrolux analiza el panorama de las cadenas de retails, después de la retirada de Garbarino, empresa operada por Carlos Rosales. “El comercio de cercanía sigue siendo muy relevante. La salida de Garbarino hizo que se fortalecieran las segundas líneas, cadenas de retail familiares y más concientes. Cetrogar, La casa del audio, Naldo, Lombardi, Pardo, Musimundo están más orientadas al consumidor. Son cadenas que dan pasos más pequeños, pero firmes. Si bien no tienen los volúmenes de Garbarino o Frávega, han tomado el espacio que dejó vacante Garbarino. No estamos operando con Ribeiro que no logró revertir la situación, una lástima, una muy buena familia. Garbarino nos dejó una gran deuda pendiente”, dijo a BAE Negocios.

Tras el impacto inicial de la pandemia todo cambió, en Electrolux los empleados trabajan tres días a la semana y la pregunta es si podrían trabajar sólo cuatro días. Aunque Marcela Romero prefiere describirlo de otra forma: “El 60% del tiempo vamos a las oficinas y cada uno puede acordar los días y horarios, da más flexibilidad que decir tres veces por semana. Trabajar solo cuatro días es algo que vemos cada vez más en los foros de recursos humanos donde trabajan nuestros equipos. No es algo que se esté conversando, estamos lejos. Si tenemos comités de diversidad e inclusión: etnia, LGBTi, discapacidad, género y edades o generaciones”.

Un tema que fue furor en pandemia y hoy sigue vigente es el 0-800 Viva Mejor, una línea que atiende las 24 horas. Permite que los empleados y sus convivientes directos llamen y obtengan contención y asesoramiento en toda clase de temas. “En la pandemia tuvimos picos de llamados por consultas psicológicas, pero tiene muchas aristas. Si estas en una sucesión y estas peleando con tus hermanos podes llamar y te damos un consejo legal; si tenes una deuda y necesitas asesoramiento financiero; consejos para finanzas personales, de cualquier tema. Tuvimos picos de llamados los primeros 11 meses de la pandemia, pero ahora ya no. Los argentinos somos duros para pedir ayuda”.