Empresarios asiáticos buscan triplicar las exportaciones para crecer

El Grupo Bloque Asiático, encabezado por Young Kong y conformado por empresarios asiáticos radicados en el país, presentó como nuevo coordinador general a Erensto Taboada, un dirigente de basta experiencia institucional que estará al frente sector a partir de 2020. En la cita también se expusieron diferentes proyectos y hubo un brindis generalizado "por un mejor año".

"Para evitar nuestras diferencias de cultura, la mejor decisión fue incorporar a un dirigente muy respetado en la sociedad argentina como lo es Ernesto Taboada, quien tiene un enorme conocimiento de Asia", explicó en diálogo con Crónica el referente Kong, quien además es Ceo y presidente de Asia Infonews Lationoamércia. Asimismo, destacó: "Con él vamos a trabajar fuertemente apoyando al sector empresarial y al gobierno de turno, lo que necesiten para ser un organismo de consulta, o de apoyo o estratégico. Todos estamos para sumar, no para restar".

"Estos fueron meses muy complejos pero, aún así, se trabajó sin pausa por la construcción del Grupo Bloque Asiático. Estoy cada vez más convencido que el futuro es Asia", agregó y continuó: América y Europa en su totalidad son 1.500 millones de población, pero solamente en China están 1.800 millones (para el 2050 se estiman 4.500 millones de habitantes) con éstos números está dicho, cuál es el futuro".

"Los países de Latinoamérica tienen una gran ventaja, que es la capacidad de protenínas. Y la explosión demográfica necesita alimentos. Por otro lado, el gran problema con Asia siempre fue la distancia pero hoy por hoy, gracias a la tecnología todo eso cambió mucho. Antes un flete que traía mercadería tardaba seis meses, mientras que hoy tarda 20 días. Y si es por vía aérea, en 24 horas la tenés acá".

Por su parte, Taboada expresó: "Lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos que tenemos que triplicar las exportaciones. Pero tenemos un problema: el 40% de las empresas exportadoras exportan menos de 50 mil dólares al año. Solamente el 15% de los exportadores aportan más de 4 millones de dólares, entonces tenemos que empujar a las empresas para que exporten más".

"Tenemos que mirar a Asia, este va a ser su siglo. Algunos vemos una cierta decadencia de occidente, en cambio Asia está naciendo como gran potencia regional rectora de los destinos del mundo. Y además los asiáticos han demostrado hasta ahora que en general tienen un espíritu de progreso y de paz", aseguró y explicó. "Veamos lo que está pasando en nuestra región, en Latinoamérica con los conflictos que hay, lo que pasa en España con los nacionalismos regionales, en Francia con los chalecos amarillos. Está muy convulsionado el mundo, entonces tememos un poquito de lo que puede pasar en occidente".

En ese marco, dio su mirada sobre lo que pueda pasar con Alberto Fernández como presidente. "Seamos o no seamos partidarios de este nuevo gobierno, tenemos el deber de poner un voto de confianza, poner el hombro y dejarlos trabajar cuatro años, ese es el juego de la democracia. De todas formas, quiero destacar que uno de los grandes hombres en Argentina que se dedica a cerrar la gtrieta es Young Kong, porque se dedica a aglutinar gente. que es lo que está haciendo con el Bloque Asiático", cerró.

El Grupo Bloque Asiático fue creado en octubre de 2018 y tiene como principal objetivo impulsar negocios entre Argentina y Asia. En esta ocasión, la cena tuvo un clima agradable, incluyó seis exposiciones de proyectos y la presencia de los empresarios Nelson Nakashato y Rodrigo Seo, además del médico y ex candidato a Intendente de Florecio Varela Mario Kanashiro, el ingeniero Gerardo Varetto, entre otros.

"Coincido con la iniciativa de Kong de que los asiáticos nos tenemos que unir porque estamos en la Argentina. Mi presencia en este espacio es tratar de traer la opinión de un sector de la comunidad japonesa que quiere empezar a meterse en este devenir social, en este construir en conjunto, porque enfrente tenemos un imperio que está creciendo y muy rápido que es el imperio chino. Entonces, ¿por qué pelearnos? Lo que queremos es unir a la comunidad asiática y hacernos escuchar por nuestros representantes", indicó Nakashato.

En tanto, Varetto, señaló: "Hace algunos años lo conozco a Kong. Mi especialidad es el desarrollo de los proyectos de inversión de la economía humana y soy un apasionado en poder avanzar con la Argentina y ayudar a que esto salga adelante. Traje un proyecto para ver si conseguimos inversores, pero el interés que tengo en estre grupo es muy fuerte porque adhiero a lo que piensa tanto Ernesto como Young".

"El futuro de nuestra región tiene que ver con el mirar a Asia, pero también es interesante decir que los productos que nosotros podemos venderles a Asia no son el alimento sin procesar como tradicionalmente ha sido, que se manda la soja cruda, que es lo que quieren comprar. De afuera no quieren que se le agregue valor al producto, quieren el producto básico que ellos agreguen valor. Entonces está en nuestra inteligencia generar una producción y hacerle algún escalón de valores. El escalonamiento de agregado de valor va produciendo una multiplicación del monto de las exportaciones. Si uno en vez de exportar soja, exporta harina, ya agregaste 25 personas haciendo mano de obra por tonelada. Si en vez de harina agregaste un alimento envasado de soja al vacío ya agregaste 50 personas de mano de obra. No se trata de subsidios, sino dar una plataforma de trabajo para que se puedan desarrollarse".