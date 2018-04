En la última década, el formato de parques industriales se multiplicó no sólo en la provincia de Buenos Aires sino también en el interior del país.

No obstante, los especialistas aseguran que ese boom tendrá una fuerza mayor en los próximos diez años, a tal punto que se proyecta que se pase de los actuales 400 complejos a cerca de 2.600 en 2028.

El presidente de la Red Parques, Martín Rappallini, afirmó que la Argentina está en condiciones de crear mucha más áreas industriales en todo el país, que generarán un millón de empleos de modo directo y otros cuatro millones en forma indirecta.

“Actualmente hay 400 parques industriales en todo el país que albergan a 8.000 industrias, que a su vez generan 150.000 empleos directos”, precisó Rappallini a la agencia Télam, al tiempo que aseguró que “podríamos llegar en diez años a tener un total de 2.600 parques y generar un millón de empleos más”. El ejecutivo agregó que “cada empleo industrial multiplica por cuatro los empleos en servicios, alrededor del sistema productivo”.

La expectativas de crecimiento están basadas en las ventajas que significa para una empresa contar con servicios, buena infraestructura y más seguridad a menores costos, además de la exención de tasas e impuestos según las leyes de Promoción Industrial en vigencia en cada municipio y provincia. Aunque en su mayoría son Pymes las que se radican, hay casos en que grandes compañías los eligen.

Para dimensionar este incremento sólo hay que observar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Allí hay 150 parques industriales y existen otros 35 en proceso de factibilidad. “Hay muchos otros intendentes y secretarios de Producción que están interesados en hacer uno en su ciudad”, agregó.

“De esta manera se genera una sinergia en todo lo que es una ciudad tradicional, con sus actividades sociales, educativas y deportivas, con la actividad productiva”, indicó Rappallini y subrayó que “el objetivo es que cada pueblo en Argentina tenga su parque industrial, es la manera de darle sustentabilidad al desarrollo”.

La intención de los que impulsan este formato es que alrededor de cada parque se configure una urbanización, con su infraestructura y sus servicios, de manera integrada con la actividad productiva. Así, aseguran, se generaría un fuerte impulso a la actividad de la construcción, una industria fundamental en este proceso de expansión de los parques industriales.

“De esta forma, toda la comunidad comienza a pensar en la sustentabilidad económica, en generar proyectos, a eso tendemos en el proyecto de generar ciudades empresarias”, precisó Rappallini.

Además, indicó que “hay muchas ciudades en el país donde no existen áreas de producción ni de capacitación profesional”, y sostuvo que “una comunidad no puede ser sustentable si no contempla un sistema productivo dentro de sí”.

“Queremos que las comunidades empiecen a ver a la producción, el desarrollo y la capacitación profesional como un factor de cambio y sustentabilidad”, afirmó el dirigente industrial, quien subrayó que “es impensable salir de la pobreza sin desarrollo económico”.