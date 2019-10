Enviada Especial a Mar del Plata

Cuando nadie lo esperaba, Federico Braun, presidente de Supermercados La Anónima hizo una fuerte denuncia contra las cadenas de supermercados chinos. A pocos días que finalice el Gobierno de Mauricio Macri, en el que uno de sus sobrinos es Marcos Peña es Jefe de Gabinete y el otro es Miguel Braun, fue el ex secretario de Comercio.

Hace 41 años que Federico Braun está en el mundo del supermercadismo. Su cadena La Anónima tiene 160 sucursales en 83 ciudades, 11500 empleados y 10 centros de distribución. Cuenta con dos frigoríficos de exportación, una planta de feteado de fiambres y una planta de panificados.

Con semejante estructura, sin embargo, le dijo a BAE Negocios en el 55ª Coloquio de IDEA que “Es más difícil competir con los supermercados chinos que con Carrefour”. En el panel “Futuro, liderazgo, empresarios y contagio” disparó: “Tras la crisis del 2001, cuando volvimos a retomar un crecimiento en el supermercadismo, empezaron a agravarse los problemas estructurales de la Argentina, uno de ellos es la competencia desleal y la evasión. Me enferma escuchar proyectos y reformas y ver que no se hace nada respecto de la evasión. Eso hizo que las mayores cadenas cadenas de supermercados del mundo que están en Argentina pierdan plata, es tan loco como eso. A las dos marcas más grandes les esta yendo muy mal”.

Se refería obviamente a la cadena francesa de supermercados Carrefour que tuvo que hacer un fuerte ajuste, cerrar más de una docena de locales, despedir personal. Walmart también tuvo que ajustar su modelo de negocio, cerrar sucursales. Mientras el grupo Cencosud, tampoco queda ajeno, ya que ajustó locales y sus números no son los mejores.

Federico Braun, no se calló nada y a diez días de las elecciones denunció: “En cambio han proliferado, lo digo con todo cariño, 15.000 supermercados orientales, sino me van a retar. No pagan impuestos, no cumplen ninguna norma, hasta el extremo que en octubre del año pasado nos robaron un camión con mercadería y nuestro personal entró a un supermercado chino en Merlo y encontró en una puntera de góndola todos nuestros productos marca La Anónima y Best. Es muy difícil competir contra eso”.

Cuando BAE Negocios le consultó, Braun señaló: “Nosotros no vendemos al por mayor, no hay otra forma en la que hayan conseguido nuestros productos”.

Yolanda Durán, presidente de la Cámara de supermercados chinos que reúne a 12.000 locales, no 15.000 como dijo Braun fue consultada por BAE Negocios y le respondió a Braun: “Si tiene las pruebas por qué no lo denunció a la Justicia? Es una falacia, que cree que nosotros espiamos cada camión que sale? Que vaya y compita, que deje de llorar y buscar chivos expiatorios, que baje los precios. En épocas de vacas flacas, hay que sacar la plata del banco y hacer frente, nosotros estamos achicando márgenes de ganancias, ellos le aplican 500 a 600 más”.

La vocera de los supermercados chinos, Yolanda Durán no se calló nada: “Con todos los parientes que tiene en el Gobierno, por qué no les pidió que mejoren algo. Todas las resoluciones son a favor de las grandes cadenas. Por qué no se queja de Farmacity que ya es casi un súper de proximidad que vende de todo”.



Durán redobló la apuesta y sugirió: “Que gane el mejor, no empecemos con chicanas que no conducen a nada. Son los principales evasores, que vaya la AFIP y se fije si tributa como corresponde. Ellos al tener una sola razón social consiguen ventajas impositivas y hasta Repro. A nosotros hasta las tarjetas de débito nos cobran un 8%. Quieren ahogarnos, que la gente sólo les compre a ellos. Hablan porque el aire es gratis”.



De paso, Yolanda Durán se quejó porque su sector no fue invitado al Coloquio de IDEA y sostuvo: “No se puede ir a un foro a hablar pestes de nosotros, pero claro, es un lugar lleno de cajetillas con pañuelito al cuello. No fueron invitados ni los kiosqueros, ni los almaceneros. La verdad se ve en la calle, más del 60% de las ventas de retail son nuestras”.

En relación a la competencia de precios, Federico Braun señaló en el Coloquio de IDEA: “Cuando el Gobierno bajó el IVA de 1200 referencias, bajamos el 17,35%, equivalente al 21% sobre costos. Por primera vez en muchísimos años, vendimos más barato que los chinos. Increíble! Países como México tienen 0 de IVA en alimentos. Esa medida debería haber llegado para quedarse”.

No hay mucho secreto, en épocas de alta inflación y caída de consumo, la gente busca los mejores precios para comprar.