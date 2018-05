Estados Unidos ha expresado su disposición a iniciar conversaciones con la Unión Europea para intentar alcanzar un acuerdo sobre los subsidios estatales ilegales entregados a Airbus, lo que podría evitar miles de millones de dólares en sanciones contra el bloque comercial, según una fuente familiarizada con el asunto.

En una reunión del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio realizada ayer, EE.UU. señaló que seguirá aplicando sanciones si no se puede llegar a un acuerdo, dijo la persona, que asistió a la reunión y pidió no ser identificada debido a que las discusiones no son públicas.

Las conversaciones propuestas indican un posible cambio en la posición de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., que negocia acuerdos comerciales y ha amenazado con imponer aranceles de represalia contra productos de la UE tras una decisión final de la OMC tomada en mayo respecto de la ayuda que recibió Airbus. Se esperaba que ese proceso, en el cual la OMC determinaría la magnitud de una sanción, comenzaría en la reunión de ayer, según Bloomberg.

Un portavoz de la OMC declinó hacer comentarios. Una portavoz de Airbus aseguró que el fabricante europeo de aviones "acogería" una propuesta de EE.UU. para discutir un acuerdo sin condiciones previas.

Boeing ha dicho que la ayuda a Airbus ha perjudicado a la compañía y que "se traduciría en miles de millones de dólares en aranceles a exportaciones europeas a EE.UU. anualmente".

Airbus ha llamado en reiteradas oportunidades a ambas partes llegar a un acuerdo luego de que la OMC, árbitro de disputas comerciales internacionales, determinara que el fabricante con sede en Toulouse, Francia, no había revertido suficientemente los subsidios de los países de la UE para sus dos modelos más grandes.