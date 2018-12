"La revolución de los aviones". Ese es el concepto que usan los funcionarios para describir el plan del Gobierno para desarrollar el mercado aerocomercial. Ya fueron varias las medidas que se tomaron en el sector: la entrada de las low cost, la eliminación del precio mínimo de los pasajes, y la habilitación de 120 rutas nacionales e internacionales en los últimos tres años, entre otros.

Esto deja en evidencia la importancia que tiene el desarrollo de sector para el actual Gobierno. Sin embargo, los cambios no terminaron allí. De cara al año electoral y con nuevos vuelos llegando al Aeropuerto de Ezeiza, la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 está realizando una megaobra para modernizar y ampliar el aeropuerto.

La empresa de Eduardo Eurnekián, que tiene la concesión del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini hasta 2028, está encarando obras para poder construir un aeropuerto más moderno y tres veces más grande. Según estimaciones del mercado, hasta ahora, se han invertido $1.800 millones y aún restan aplicar otros $5.000 millones.

"Estas obras son fundamentales para el crecimiento del aeropuerto", explicó a BAE Negocios Daniel Ketchibachian, gerente general del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El directivo explicó que por una decisión estratégica, a partir de mayo los únicos vuelos que irán a Aeroparque serán los de Uruguay, pero el resto deberá volar desde Ezeiza. "Si no hacemos obras no podemos seguir creciendo en cuanto a pasajeros", justificó. Hoy, la terminal recibe 10 millones de pasajeros por año.

Además, Ketchibachian explicó que en el país, por la ubicación geográfica que tiene y los destinos hacia donde viajan las personas, todos los vuelos se concentran en un mismo horario. "Todos llegan a la mañana y se van a la noche", aclaró, al tiempo que sostuvo que esa es otra de las razones que los obliga a tener que expandir la terminal aérea.

Desde la empresa aseguran que las construcciones -que son llevadas adelante por Rovella Carranza y TGLT- estarán listas para fines de junio del 2019, sobretodo el gigante del proyecto: la nueva terminal de embarque. El hall de partidas buscará suplantar a las actuales terminales A, B y C. Todas ellas quedarán nucleadas en un sólo lugar.

No obstante, el proyecto no termina allí. A través de varios embajadores, el plan integral de Ezeiza también suma comodidades para los viajeros. Un área gastronómica con el asesoramiento de Narda Lepes que contará con más de 10 restaurantes -entre ellos un local de La Cabrera y una cervecería- que deberán tener los mismos precios que posean fuera del aeropuerto. También habrá un local low cost y máquinas expendedoras para los usuarios que no quieran gastar mucho dinero.

Otra experiencia que se suma será una plaza de juegos para chicos de la mano de Topa. Según explicó la empresa, el 20% de los turistas lo hacen con niños.