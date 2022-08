Faltan figuritas del Mundial y los kiosqueros piden la intervención del Gobierno

Ni los kiosqueros más memoriosos recuerdan cuándo se vivió una pasión similar por las figuritas de un Mundial. La empresa fabricante Panini, hizo acuerdos para vender figus en varios canales y el faltante en kioscos desató la furia de los kiosqueros. No sólo marcharon a las oficinas de Panini, sino que ahora le piden al Gobierno que interceda para ser el canal exclusivo de venta. Además, hicieron un listado de reclamos que incluye varios pedidos.

El álbum del Mundial de Qatar 2022 desató una euforia nunca vista. Grandes y chicos quieren completar el álbum y no hay versión online que los convenza, las quieren tocar y sentir en sus manos. Muchos dicen que como supuestamente, este sería el último mundial de Lionel Messi, por eso todos quieren tener el álbum completo. En el interior del país, la pasión por la figurita de Messi llegó a tal punto que hasta ofrecen en redes desde un Ford Focus 2017, terreno en Claromecó o un Toyota 2019, en redes por la figurita del rosarino, que no es una de las más difíciles. Por ley, no puede haber figuritas difíciles.

El vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA, Ernesto Acuña, fue el que encabezó el piquete de 150 kiosqueros que fue hasta la sede de Panini en zona norte y se reunió con Nicolás y su padre Bruno Salustro. Los kiosqueros denunciaron que esta vez las figus se venden en: “Jumbo, VEA, Pedidos Ya, VISA, Axion, Rappi Turbo, entre otros puntos”. Si bien desde la empresa se comprometieron a priorizar el canal kiosco, el faltante de figuritas sigue.

Ernesto Acuña le dijo a BAE Negocios: “La distribución no alcanza, fabrican un millón, nos piden 10 millones. Por varias semanas no se van a encontrar figuritas. Encima varios distribuidores que nos tienen que dar el sobre a $120 para poder venderlo a $150, lo están vendiendo directo al público a $150. Por eso le pedimos al Gobierno que se involucre y nos ayude a ser el canal exclusivo, porque nos están matando”.

Desde Panini señalaron a este diario:"La realidad es que los kioscos nunca dejaron de recibir la mercadería a través de mayoristas y distribuidoras como siempre se hizo. Las acciones promocionales se han hecho siempre como un incentivo para impulsar las ventas, pero la venta principalmente se canaliza por los kioscos. Paulatinamente se van a ir normalizando las entregas".

Los kiosqueros, en un duro comunicado, sostuvieron: "Señor presidente Alberto Fernández, señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señor secretario de Comercio Matías Tombolini, señor jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, señor Gobernador Axel Kiciloff y demás gobernadores de todo el país. Están matando el comercio minorista en la Argentina. Están haciendo desaparecer a los kioscos de barrio. Le están sacando el plato de comida a los que todos los días le ponemos el pecho al país y hacemos Patria". Le pidieron una reunión urgente a Matías Tombolini y ya tienen el listado de reclamos para el Gobierno.

“Necesitamos que el Gobierno se involucre, no solo en el tema de las figuritas, sino en otras cosas más. Los kioscos somos uno de los únicos canales que quedamos fuera de los Precios Cuidados, queremos contar con productos contemplados por ese programa. Otro tema que nos preocupa mucho es que no existe una Ley de Proximidad para kioscos. Las grandes cadenas nos ponen kioscos cerca para fundirnos y queremos una regulación, así como la tienen los canillitas, las farmacias y hasta las casas de loterías”, señaló Acuña de UKRA.

Cuando se le pide precisiones sobre qué normativas reclama el sector, Acuña puntualizó: “Queremos que esté prohibido que nos abran un kiosco a menos de 100 metros de donde haya uno abierto. Necesitamos que se involucren desde el Gobierno y todas las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, todos”.

Figuritas del Mundial Quatar 2022

Néstor Adrián Palacios, vicepresidente de UKRA, fue más allá. “Vengo del Jumbo y veo que ya pusieron el cartel de figuritas agotadas. No se pueden vender en cualquier lado, por eso, ya hay álbumes y figuritas falsificadas. Esperamos que Panini cumpla con la promesa de que las figuritas lleguen a los kioscos de todo el país. Es la primera vez en la historia de las figuritas que terminan en un Jumbo y un Vea. Les salió mal porque los kiosqueros levantamos la voz enseguida, fue una deslealtad de la empresa Panini. Si no se regulariza la entrega volveremos a la puerta de Panini y más organizados”.

La falta de figuritas parece haber abierto una caja de Pandora. “Entendemos que Panini tiene acuerdos previos con sponsors, pero nosotros les vendemos figuritas desde siempre, toda la vida y no sólo figuritas del Mundial. Y no es que nos dejen mucha ganancia, pero si viene el padre o el abuelo a comprar, seguro se lleva algo más”, explicó Palacios.