Farmacéuticos bonaerenses realizarán el jueves una marcha hacia la gobernación bonaerense para reclamar contra el posible desembarco de la cadena Farmacity en la provincia.

"Vendrán farmacéuticos de toda la provincia de Buenos Aires a manifestar nuestro rechazo a la instalación de Farmacity”, dijo a Télam la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y de la provincia, Isabel Reinoso.

La movilización partirá el jueves desde la sede de la institución, ubicada en calles 5 entre 51 y 53, se dirigirá a las 11 a la Gobernación, en donde buscarán entregarle una carta abierta a la gobernadora María Eugenia Vidal, y a las 13 marcharán hacia la Legislatura.

"La gobernadora Vidal puede ayudar a detener este avasallamiento exigiendo que se respete la autonomía provincial. Está en sus manos definir si el servicio farmacéutico estará regido por las normativas de salud o por el libre mercado”, añadió Reinoso.

Semanas atrás, la Procuración General de la Nación dio un paso a favor de la instalación de la cadena de farmacias al dictaminar, en un fallo no vinculante, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas es inconstitucional.

Si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido habilitará el desembarco de la cadena Farmacity en territorio bonaerense.

En el pronunciamiento, la Procuración consideró inconstitucional el artículo 14 de la Ley 10.606 que indica que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada; de sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.

La demanda de Farmacity para que le permitan operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación.

Quintana mantiene en su poder el 3% de las acciones de la compañía y ya anunció que venderá su participación antes de que finalice este año, para evitar un eventual conflicto de intereses.

En recientes declaraciones periodísticas, Quintana reiteró que “antes de fin de año” se desprenderá completamente de las acciones de Farmacity, al señalar que no quiere “tener ningún potencial conflicto de interés”.

"Desde el primer día, no me he involucrado en nada que toque el sector salud, que es el único área que el Presidente me vedó y estamos de acuerdo”, aseveró Quintana.

Por su parte, Reinoso sostuvo que “la provincia tiene 4500 farmacias, todas instaladas cumpliendo con la normativa vigente” y graficó que “si Farmacity se instalase en nuestro territorio, podría ocurrir lo que pasó en Capital: por cada una que abrió cerraron nueve farmacias”.