Farmacity proyecta la apertura de más de 25 tiendas durante el 2023

A poco de cumplir 25 años de operaciones, la cadena minorista Farmacity sigue proyectando nuevas aperturas de tiendas con sus diferentes formatos.

Según explicó a BAE Negocios Sebastián Miranda, CEO de la empresa controlada por el fondo de inversión Pegasus, terminarán este año con 25 bocas inauguradas. "En 2023 realizaremos más de 25 aperturas de tiendas de alguno de nuestros cuatro formatos", agrega.

El programa de inversión, que involucra unos $4.000 millones, no sólo engloba a las tradicionales farmacias Farmacity sino también a The Food Market (ya tiene cinco locales que venden productos saludables); Get The Look (cosmética) y Simplicity (tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar y cuidado personal).

En la actualidad, el grupo cuenta con 300 tiendas de diferentes especializaciones que cerrarán el año con $150.000 millones de facturación. "La mitad de la ventas corresponden a medicamentos", explica el ejecutivo.

Pero la expansión del grupo no sólo se limita al crecimiento que puedan conseguir en algunas de las quince provincias argentinas en donde ya tienen presencia, en donde emplean a unas 7.200 personas. La empresa acaba de dar un paso importante en Uruguay.

A principios de este mes, la compañía desembarcó en el país vecino de la mano del grupo inversor IBF Negocios.

Como parte de este acuerdo, la cadena argentina de farmacias tomará el gerenciamiento de cinco locales que hasta hace poco operaban bajo la marca FarmaGlobal. Las sucursales ubicadas en Montevideo se reconvertirán respetando el formato y la estética de Farmacity, adaptando el espacio físico a las regulaciones locales. En sus góndolas se podrán encontrar productos con quince marcas propias que elaboran más de 70 pymes argentinas.

"Tenemos una visión innovadora que apunta al largo plazo, con un foco concreto en el crecimiento y el desarrollo de modelos asociativos que permitan integrarnos con actores ya existentes. A partir de la asociación con el grupo inversor IBF Negocios, buscamos aportar nuestro know how para contribuir a mejorar la experiencia de servicio de las farmacias. Estamos muy entusiasmados de llegar a Uruguay, un país con gran talento humano que nos permitirá abordar nuevos desafíos, al tiempo de generar oportunidades de empleo genuino para la comunidad local", señaló Miranda.

IBF Negocios es un grupo inversor uruguayo que desarrolla negocios en diversos sectores de la economía como agronegocios, retail, alimentación, mercado veterinario, entre otros. Con trayectoria y experiencia en inversiones, cuenta con más de once años gestionando operaciones en diversas áreas de la economía real. El grupo tiene quince farmacias en funcionamiento, la mayoría en Montevideo, con ventas anuales de USD115 millones. En un segundo paso, Farmacity tomará las restante diez tiendas.

La cadena FarmaGlobal surgió en abril del 2018, luego de que IBF Negocios adquiriera pequeñas comercios locales desde. La firma se había hecho por caso de Farmacias Trouville y las mini cadenas Cranwell, Medio Siglo y Crossa. Sus principales competidores son Farmashop y San Roque, propiedad del empresario argentino Francisco De Nárvaez.