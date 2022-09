Figuritas blue: el paquete cotiza desde los $112,50 a los $700

Los fanáticos de las figuritas y los kiosqueros están que trinan. El álbum del Mundial de Qatar 2022 desató una pasión pocas veces vista. Las figuritas ya cotizan más que el dólar blue. Al no haber un valor de referencia y ante el faltante ya casi cuadruplicaron su valor. De acuerdo al canal de venta, el paquete con cinco figuritas se puede conseguir a $113 o a $700, exactamente las mismas, fabricadas por la empresa Panini.

A diferencia de otros mundiales, en esta edición Panini decidió no darle la exclusividad de venta a los kiosqueros y las vende en cadenas de supermercados, estaciones de servicio y aplicaciones de delivery. Esta decisión desató un tsunami entre los kiosqueros de todo el país, ya que no alcanzan a abastecerse, mientras miran con la ñata contra el vidrio, como el resto vende y a precios rebajados.

Hace unos días se organizaron y fueron más de 150 kiosqueros a hablar con los dueños de Panini, Nicolás y Bruno Salastro, quienes se comprometieron a regularizar la situación. Sin embargo todo empeoró. El valor de las figuritas casi se quintuplicó y en el interior del país, los kiosqueros aseguran que casi no llegan.

Según denuncia Néstor Acuña, vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA): “Los kiosqueros nos sentimos traicionados, se comprometieron a priorizarnos y seguimos sin tener casi figuritas. En cambio, volvieron a distribuirles a cadenas de supermercados como Jumbo, Vea, Carrefour y a estaciones de servicio Axtion, además de las aplicaciones de delivery. Estamos evaluando con las centrales de todo el país organizar una movilización más masiva a las puertas de Panini, ya que no nos escuchan”.

Guerra de kiosqueros vs Panini

Pero este no es el único problema que enfrentan los kiosqueros: “Panini les vende a las cadenas de kioscos y nosotros kiosqueros independientes tenemos que ir al distribuidor que comenzó a vendernos los paquetes a $115/$120 y nosotros los poníamos a la venta a $150. Ahora no sólo nos aumentaron el precio y nos venden el paquete a $150, lo que hace que nosotros lo tengamos que vender entre $180 y $200, sino que además, los distribuidores mayoristas le venden directo al público a $150”, le dijo a BAE Negocios.

Como si esto fuera poco, los nuevos canales de venta como supermercados ofrecen la venta de figuritas a 4x3, lo que significa que se pagan tres paquetes y se recibe uno gratis. Grandes cadenas como Jumbo, por ejemplo, ofrecen los cuatro paquetes a $450, lo que hace que cada paquete cueste $112,50. Un precio que no le permite competir a ningún otro canal de venta.

Las estaciones de servicio Axtion que comenzaron vendiendo el paquete de figus a $150 hoy lo ofrecen a $200. El album que comenzó cotizando a $750, ya se vende a $1000 en Axtion. En una recorrida, BAE Negocios detectó que tienen disponible albunes y figuritas, con un cartel que dice que no se venden más de 10 paquetes por persona.

Mercado Libre ofrece figus a $700 el paquete

Como la viveza criolla siempre está a la orden del día. En Mercado Libre, cuentas como Mega Figus ofrecen los 5 paquetes de figuritas de Panini a $3000, o sea a $600 cada paquete. Se retira gratis en Villa Lynch o cuesta más de 800 retirar en los puntos de Mercado Libre o más de $1200, de acuerdo a la zona si es por envío. Ya hicieron 425 ventas de estos combos. Pero no son los únicos que buscan hacer grandes negocios con la pasión de los argentinos por este Mundial.

El usuario Proteccionesartesmarciales, que vende hace 16 años en Mercado Libre y es considerado vendedor Premium ofrece 10 sobres de cinco figuritas cada uno por $7000 y envío gratis, lo que hace que cada sobre cotice a $700. La desesperación por completar el álbum hace que grandes y chicos acepten las condiciones usurarias. Por ejemplo este vendedor ya vendió 160 veces el combo de paquetes.

Desde el sector de kiosqueros apuntan al Gobierno nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires: “La inacción genera inflación. Con un llamado del Gobierno a la empresa esto se hubiese solucionado. Pero ni el Gobierno nacional, ni el Jefe de Gobierno porteño, ni el Secretario de Comercio nos recibió. Panini no abre cuentas nuevas en el año del Mundial y tenemos que ir a distribuidores que nos venden al mismo precio a nosotros que al público. Nosotros todo el año vendemos sus productos y esta vez, con unas figuritas Premium nos han traicionado. No podemos competir en estas condiciones, donde hasta priorizan a las cadenas de kioscos y no a la gran cantidad de kioscos que vendemos en todo el país”, señaló Acuña.

Los fanáticos también están cansados de andar peregrinando en todas las ciudades del país para poder completar el álbum. Si nada cambia, los kiosqueros prometen convocar a una marcha histórica. Los fanáticos también se organizan ya que no están dispuestos a pagar casi cinco veces más para poder tener un paquete de figuritas. Algunos evalúan también ir en persona a reclamarle a Panini a las puertas de sus oficinas. Mientras tanto, Panini prefiere el silencio.