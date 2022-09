Figuritas del Mundial: en Colecciones Vargas los fans hacen fila para comprar a precio oficial

Los fanáticos de las figuritas recorren las ciudades en busca de los codiciados sobrecitos. Un lugar en pleno microcentro es el único que dos veces por semana promete venderlas al precio oficial de $150 y cumple. Se generan filas de casi una cuadra y más de tres horas de espera. Quién es el dueño de Colecciones Vargas, el hacedor del milagro?

Jorge Vargas tiene 33 años, llegó al país desde Bolivia cuando tenía 14 años. Trabajó de seguridad y para poder sumar un extra comenzó a ir a Parque Rivadavia a vender figuritas, luego sumó las redes sociales. Se hizo popular porque traía figuritas del exterior de varios países. En 2018, Panini vendía su álbum de figuritas de las muñecas de Lol Surprise. Las nenas detectaron que había un error en las figus y empezaron a subir su valor a precios inimaginables. Jorge vio la veta y pensó que era una gran oportunidad entrar en ese nicho.

“En un momento llegué a tener más de 50 cajas de figuritas y por miedo a que se caíga el techo de mi casa donde las tenía, en octubre del año pasado me alquilé un local en una galería en la calle Lavalle. Es el primer local especializado en figuritas de todo el país. Con las figuritas del Mundial aumenté mis ventas más de un 30%. Como Argentina ganó la Copa América, muchos creen que tiene chances de volver a ganar, encima es el último Mundial de Lionel Messi, por eso el furor. Si el Mundial lo gana Argentina el albúm y las figuritas serán tan valiosas como las de México 86. El álbum completo del Mundial 86 cotiza a $120.000 como barato y en Europa ofrecen hasta $300.000”, explicó Jorge, mientras el teléfono no deja de sonar y todos preguntan si tiene las figus del Mundial.

Filas para comprar figuritas en Colecciones Vargas (Foto: Emanuel Zamaro)

Dos veces a la semana saca a la venta las inhallables figuritas de Panini y se arman filas de hasta una cuadra. Grandes y chicos esperan hasta cuatro horas para comprar hasta 20 sobres a precio oficial. “Tengo un distribuidor honrado, que me distribuye como siempre y como quiero ganar clientes los vendo al precio oficial. Algunos distribuidores cerraron de vacaciones y ofrecen las figuritas por Mercado Libre a $250 el paquete. No es culpa de Panini la falta de figuritas es por el mal manejo de los distribuidores”, explicó a BAE Negocios.

Colecciones Vargas exporta figuritas a Colombia, Ecuador, Chile, México e Italia, entre otros países. También importa figuritas del álbum de Panini que vende a $300 cada sobe y vuelan. “Traje 24 cajas de 124 sobres de figus importadas y se agotaron en un día. Las compran porque traen las figuritas extras que son coleccionables y vienen en cuatro colores: básico, bronce plata y oro. Esas no salen casi nunca en Argentina, pero comprando una caja de 104 sobres de afuera tenes sí o sí, una de esas cartas extras. La figurita dorada de Messi ya cotiza a $50.000”, explicó.

En su local ofrece la posibilidad de comprar figuritas de los ídolos más buscados, la figurita de Messi está $2.000, la de Cristiano Ronaldo $1500, la de Luis Suárez $1.500 y la de Neymar $1.500. En otros lugares la de Messi ya cotiza a 5000. Si se compran figuritas sueltas con el paquete abierto también ofrece cinco a $ 150.

“Me dan 6000 sobres por semana, si pudiera traer 10.000 las vendería en menos de dos días. Vendo $3000 en menos de tres horas. El martes tuve un lío bárbaro, no entendían que yo no tenía más. Vendo hasta 20 sobres por persona, pero no doy abasto.No me gusta especular con los precios. La gente compra muchas para revender. Para llenar un álbum se necesitan 500 sobres, pueden bajar a 200 si se intercambian. Yo abrí 1000 sobres y sólo pude llenar dos álbunes”, contó Jorge Vargas. Los álbunes completos los vende a $35.000, pero asegura que ya piden $150.000.

La única casa de figuritas del país: Colecciones Vargas (Foto: Emanuel Zamaro)

Entre las figus más difíciles que vende en el local, Vargas explica que los álbunes, figuritas y sobres de los mundiales pasados como Rusia 2018, Brasil 2014, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 cotizan alto. “El sobre de figuritas del Mundial Alemania 2006 vale $850. Un flaco me llevó cuatro cajas de figuritas de Sudáfrica 2010 a $55.000 cada una, que trae 100 sobres. De Alemania 2006 le llevó dos cajas y se las vendí a $85.000 cada una. También me pidió tres cajas de Brasil 2014 y las pagó $40.000 cada una”, explicó con detalle a BAE Negocios.

Su local ubicado en Lavalle 669, local 7, en pleno microcentro. En sus redes sociales va anunciando las novedades y apenas comunica que tiene figuritas, comienzan las largas colas en la puerta. Sueña con lanzar sus propias colecciones de figuritas.