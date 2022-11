Forever21 llega a Argentina: cuánto cuesta su ropa en el local de Palermo y en su tienda online

La marca de indumentaria Forever21 decidió desembarcar en la Argentina de la mano de White Butterfly, quien tendrá la licencia y distribución de la marca norteamericana en la Argentina. Pertenece al grupo JMC que trajo ropa discontinuada y sobrante de stock de H&M y Forever21 al país en 2019. El lunes 14 abren el primer local en Palermo y el 17 lanzan el ecommerce.

JMC Group fue fundada por Arturo Alacahan, con más de 20 años de trayectoria es un referente en el segmento de accesorios, calzados e indumentaria en Argentina. Representan un importante portfolio de marcas globales líderes como New Balance, Speedo, Joma, Soorin Bros, JDH, NDX y New era. Especialista en el desarrollo de grandes marcas, tienen tiendas propias y un centro de distribución de 15.000 metros cuadrados. White Butterfly tiene la distribución de otras cinco marcas: Birkenstock, Melissa, Fjall Raven, Hydro Flask y On running, la marca en la que Roger Federer es el principal accionista.

Dónde está el local de Forever21

Hace bastante tiempo que Alacahan estaba tras los pasos de Forever21. En agosto del año pasado comenzaron las negociaciones y finalmente el lunes 14 abren un Pop Up Store de 180 metros cuadrados ubicado en Armenia 1732 en Palermo. Estará abiertos de lunes a jueves de 12 a 20 horas, los viernes y sábados de 10 a 20 horas y los domingos de 13 a 20 horas.

Alejandro Hecht, cofundador de White Butterfly, explicó a BAE Negocios: “El primer local será un primer contacto directo con el consumidor, el local bandera de Forever21 lo abriremos en 2023 en un centro comercial, lo estamos negociando. La inversión inicial es de 5 millones de dólares y el año que viene sumaremos 20 millones de dólares más en el desembarco de la marca. Los clientes van a encontrar una colección similar a la internacional para hombres, mujeres y niños. Comenzamos con indumentaria fabricada en Argentina por 10 fábricas locales, tenemos un departamento de producto que cura la colección internacional y elige lo mejor para Argentina. La idea es complementar la colección con prendas importadas, apenas las condiciones lo permitan. Vamos a sumar variedad y otros segmentos como accesorios, marroquinería, home, ropa interior, calzado de moda y deportivo, beauty y anteojos”.

Si bien las prendas tienen compradores de todas las edades, “el target de Forever21 son chicas de 15 a 25 años”, explicaron desde la marca norteamericana.

Cuánto cuesta la ropa de Forever21

La pregunta del millón es cuánto van a costar las prendas de Forever21 en Argentina. El responsable de la marca contó en exclusiva a BAE Negocios: “Las remeras van a costar entre los $4.000 y los $8.000, los jeans entre los $14.000 y $18.000, los sueters entre los $10.000 y los $13.000. Buscamos tener en Argentina una marca accesible como lo es Forever21 en el mundo. El año que viene vamos a incluir talles de ropa más grandes, hoy tenemos hasta el XL. Es un paso hacia la moda para todos accesible en precios y talles”.

Si bien White Butterfly tiene locales multimarca propios no venderá ahí la marca Forever21. Se encargará de vender al por mayor para locales multimarcas de todo el país. El 17 lanzan la tienda online de Forever21 que venderá los productos al mismo precio que la tienda y con envíos a todo el país.

Esta todo listo para que finalmente, a las 12 horas del lunes se abrán las puertas de la primera tienda en la Argentina.