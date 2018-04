El grupo de comunicación 21st Century Fox ofreció vender Sky News a Walt Disney a fin de persuadir a las autoridades reguladoras del Reino Unido que están revisando su oferta de 11.700 millones de libras (u$s16.500 millones) por Sky.

Disney ha expresado interés en la adquisición de Sky News, independientemente de si se completa su compra de u$s52.400 millones por la mayor parte de Fox, según un comunicado de esa empresa. Fox propuso la venta del canal de noticias a Disney para garantizar la independencia editorial de la operación y también dijo que podía hacer de Sky News una compañía independiente, en un informe remitido a la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, informó Bloomberg.

Las propuestas de Fox, de Rupert Murdoch, son el intento más reciente de lograr la aprobación a un acuerdo que ha sido objeto de un mayor escrutinio tras las acusaciones de acoso sexual y racial en Fox News en Estados Unidos y del escándalo de escuchas telefónicas en los periódicos de Murdoch en 2011, que continúa pesando sobre el magnate multimillonario de medios de comunicación. En marzo, Fox mejoró la oferta al proponer una garantía de financiación de diez años para el servicio de noticias de 24 horas más antiguo del Reino Unido.

A los reguladores británicos les preocupa que la adquisición de Sky otorgue a Murdoch -cuyo grupo News es propietario de los periódicos The Times, The Sunday Times y The Sun- demasiada influencia sobre los medios británicos.