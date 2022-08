Furor por el alfajor marplatense que se consagró ganador del Mundial

El Mundial del Alfajor tuvo un ganador inesperado. La gran sorpresa la dio la marca Milagros del Cielo, una pequeña empresa de alfajores marplatense. Su producto estrella fue uno con mouse de chocolate al licor. Compitió con 150 empresas que presentaron a 350 alfajores. El furor fue tal que sus dos locales no dieron abasto.

Al día siguiente, una larga fila de amantes de los alfajores no se quiso privar de conocer al alfajor campeón. Su dueña, Fabiana Ocaranza, no lo podía creer: "Son 22 años de trabajo, hay mucho sacrificio detrás de esto. Para mí es el premio a mucho esfuerzo, estoy feliz".

El relleno fue la clave que enamoró a los jurados que le asignaron un puntaje de 8,18 sobre 10. Milagros del Cielo reveló su fórmula ganadora: "Lleva 50 gramos de relleno, por eso es distinto. Y controlamos el punto justo de equilibrio al paladar para que no sea empalagoso, es algo totalmente artesanal".

Cuando reconoció a su alfajor en la última ronda de cata no lo podía creer. Ahí estaba en el último tramo de la competencia peleando el primer puesto entre los quince finalistas. Los jurados coincidieron en que ganó por su masa húmeda, un relleno con la humedad justa.

La emoción fue enorme y la compartieron en redes sociales. "Queremos agradecer a todos los que nos siguen felicitando a través de llamados, redes sociales y demás, estamos superagradecidos por todo lo que nos está pasando y también queremos dejarlos tranquilos que estaremos contestándole a cada uno de ustedes. Esta situación nos ha desbordado en todos los sentidos, es por eso que les queremos informar que nos quedamos sin stock en nuestras dos sucursales. Estaremos reponiendo el día miércoles 10 de agosto".

Al no estar acostumbrados a tener que decir "no hay stock", continuaron: "Queremos pedirles disculpas y que nos sepan entender, ya que somos una empresa con producción 100% artesanal, por lo que no dimos abasto con la gran demanda que tuvimos todo este fin de semana que pasó. Momentáneamente se suspenderán los envíos y se retomarán a principios de septiembre. ¡Mil gracias es poco!".

La locura que generó el triunfo fue increíble y la gente hizo hasta dos cuadras de fila para poder probar los alfajores. Uno de los locales está ubicado en Diagonal Pueyrredón 2910 y Güemes 2754, en Mar del Plata.

Esta pyme que cuenta con siete empleados produce diecinueve sabores de alfajor, además de los tradicionales de membrillo, dulce de leche y chocolate. La dueña se enteró del concurso por una clienta que se le sugirió anotarse, Ocaranza contó que se inscribió sin grandes expectativas.

Esta pyme marplatense vuelve a poner a La Feliz en boca de todos, en materia de alfajores. Comparte ciudad nada menos que con el alfajor Havanna, que, pese a que ya no está en manos de sus fundadores, también es de Mar del Plata.