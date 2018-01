El negocio de las franquicias sigue creciendo. En los últimos doce meses se otorgaron 1.770 franquicias que generaron 6.200 puestos de trabajo y para este año se espera que la expansión continúe.

Según la Asociación Argentina de marcas y franquicias, Rapipago fue la marca que más se expandió en 2017, seguida por Grido y Café Martínez. Entre las marcas argentinas que más cruzaron la frontera figuran Havanna y el propio Café Martínez.

Las marcas extranjeras saben que en Buenos Aires tienen 15 millones de clientes potenciales

En la balanza, el segmento de indumentaria fue el que más cayó en el último año: los altos costos comparados con países vecinos hicieron que estas franquicias dejaran de ser muy atractivas.

Susana Perrotta, vicepresidenta de la Asociación, explica que "Argentina es el mayor exportador de franquicias de Latinoamérica". Los resultados están a la vista, Havanna fue la franquicia con mayor expansión internacional con noventa puntos de venta en el exterior y 225 en el país. Según estiman, en 2018 abrirán treinta locales más. Un dato no menor es que en 2017 abrió en Miami el local más grande de toda su cadena. Tiene 550 metros cuadrados cubiertos y casi 200 descubiertos, su propuesta incluye almuerzo y cena con una carta con cien opciones de vinos, tiene un market y en breve, lanza su "Take Away" para retirar sus productos desde el auto.

El paraguayo es uno de los mercados favoritos de las marcas argentinas. Café Martínez tiene ocho locales propios, 159 franquiciados en la Argentina y trece en el exterior en lugares tan distantes como Dubai, pero siete están instalados en Paraguay. Perrota sostiene que "las marcas eligen Paraguay porque está cerca, porque no tienen muchas trabas impositivas, a diferencia de Brasil o México, que son países más proteccionistas. Muchas marcas de gastronomía ya hicieron pie en el país vecino".

Interés

Aunque tímidamente, hay marcas extranjeras que están evaluando la entrada al país, a través de franquicias. La empresa brasileña de indumentaria Hering está ultimando los detalles para desembarcar. Otra etiqueta de ropa que, esta vez, parece que llegará es la estadounidense Forever 21. Hace pocos días, se anunció el desembarco de la cadena estadounidense de pizzerías Sbarro, de la mano del grupo local Desarrolladora Gastronómica, dueños de Kentucky, Las Violetas, Rond Point, Exedra, Las Nazarenas, El Imparcial, Dandy y Guerrín. Según se supo abrirían veinte locales.

No es la única cadena de pizzerías que llegará: Pizza Hut que ya estuvo y se fue, está en busca de locales y ya comenzó a tener entrevistas con proveedores. Según parece, ya tiene casi todo cerrado para que una de las grandes cadenas de pizzas de bajo precio de Buenos Aires le provea mercadería. Una de las claves para poder desembarcar es justamente contar con un poder de negociación que les permita competir y hacer compras mayoristas a bajo precio.

Las franquicias que prometen capacitación y una rápida salida laboral son las que mayor expansión están teniendo. Una de ellas es IAP, que ofrece capacitación en peluquería y belleza, requiere de un local de treinta metros cuadrados y dos empleados. Los institutos de inglés Fisk Argentina, ICEC, Eddies Educativa, son otras de las marcas que se sumaron a esta tendencia.

Negocios como Infopan, que comercializa publicidad en bolsas de papel de pan que se distribuyen en panaderías, es otra de las franquicias relativamente nuevas que figuran entre las favoritas. Perrotta analiza al sector y explica que "en el mercado argentino, las franquicias crean siete veces más puestos de trabajo que la industria automotriz".