En el listado anual de las cien estrellas mejor pagadas de la industria del entretenimiento en el último año, Forbes sitúa en segundo lugar -luego de Mayweather- al actor George Clooney, que se embolsó u$s239 millones tras la venta de su marca de tequila Casamigos a la licorera Diageo.

Con u$s166,5 millones, Kylie Jenner, integrante del clan televisivo Kardashian-Jenner y propietaria de una empresa de cosmética, es la tercera celebridad mejor paga, además de la primera mujer de la clasificación y la más joven, con veinte años.

Forbes destaca que en los últimos doce meses, los famosos han ganado más que años anteriores, y unos más que otros: entre todos, suman u$s6.300 millones antes de impuestos, un aumento del 22% respecto al año pasado, y además once personas superaron la barrera de los u$s100 millones.

La cuarta posición la ocupa, con 147 millones, Judy Sheindlin, que ejerce de "jueza Judy" en un programa de televisión en Estados Unidos desde hace 22 temporadas y recientemente vendió por u$s100 millones su "biblioteca" de episodios a la cadena CBS.

Más reconocible fuera de las fronteras de ese país es el rostro de Dwayne Johnson, actor conocido como "La Roca", que ingresó u$s124 millones en los últimos doce meses gracias a éxitos de taquilla como "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Le siguen dos célebres bandas de música que han viajado por el mundo con multitudinarios tours: en sexto lugar está la irlandesa U2 (u$s118 millones), que además lanzó un nuevo álbum; y la británica Coldplay, con u$s115,5 millones.

Completa la lista de los primeros diez famosos el cantante Ed Sheeran, que figura noveno, con u$s110 millones.

Otros músicos que pueblan la selección de Forbes son Bruno Mars (u$s100 millones); Taylor Swift (u$s80 millones); los Red Hot Chili Peppers (u$s54 millones); Calvin Harris (u$s48 millones) y Jennifer Lopez (u$s47 millones).