El gigante tecnológico Google vendió la editora de guías de ocio y valoraciones por internet Zagat, que adquirió hace casi siete años por u$s151 millones, a la joven compañía de reseñas de restaurantes The Infatuation, informó hoy The New York Times.

The Infatuation, creada en 2009, anunció la compra de Zagat, fundada en 1979, y, aunque no dio a conocer el importe de la operación, subrayó que busca generar la plataforma más grande de restaurantes.