El mercado inmobiliario argentino goza de buena salud. Tal es así, que los grandes jugadores internacionales de bienes raíces están posando sus ojos aquí.

Al arribo hace varios años de los grupos inmobiliarios estadounidenses RE/MAX y Coldwell Banker y de la británica Sotheby’s ahora se suman otros interesados. Por estos días Century 21, Keller Williams y Berkshire Hathaway HS del imperio de Warren Buffet, están iniciando su desembarco. En el país también competirán con la red de capitales nacionales más importante: Grupo Mega.

RE/MAX se expandió con fuerza en estos doce años. hoy cuenta con 111 ofi cinas en 42 ciudades, da trabajo a 450 corredores inmobiliarios y a un total de 3.000 personas. El cordobés Sebastián Sosa y su esposa, la española Dotti Peñate Sosa, directora de operaciones de RE/MAX, fueron los que trajeron la marca. “Ofrecemos la franquicia con un contrato a cinco años, que se puede renovar. Se paga un fee por pertenecer a la red y ofrecemos un paraguas con costos y beneficios compartidos. Brindamos más de 1.500 horas de formación a los integrantes de nuestra red”, señala la directora.

Sobre el desembarco de competidores, Dotti Peñate Sosa explica que “hoy me doy cuenta que nuestra diferencia es la profesionalización. Sin capacitarnos y sin técnicas proactivas, no hubiéramos sobrevivido a las crisis. Antes para ver veinte propiedades, tenías que recorrer veinte inmobiliarias, ahora trabajamos en red, compartiendo comisiones con cualquier inmobiliaria. Me pone feliz que llegue más competencia, hemos estado muy solos, viendo las cosas de manera muy diferente al resto”.

Coldwell Banker ya está trabajando y apuesta más fuerte al rubro comercial, que al residencial. Keller Williams es una franquicia inmobiliaria internacional con sede en Austin (Texas) en Estados Unidos. Fundada en 1983 por Gary Keller y Joe Williams, tiene más de 150.000 asociados en todo el mundo. Llega de la mano de Carlos Mayer y promete competir fuertemente en el segmento de franquicias inmobiliarias.

La compañía de real estate del millonario Warren Buffett, Berkshire Hathaway Home Services (BHHS), está por desembarcar en Argentina. Es una de las redes inmobiliarias más grandes del mundo, cuenta con 43.000 agentes en Estados Unidos, 1.400 ofi cinas y en 2016 tuvo ventas por u$s100.000 millones. Comenzó un proceso de expansión y también está entrando en mercados como México, Islas Cayman, Costa Rica, Milán, París, Londres, Madrid y Munich. El argentino Claudio Prattico, Director para América Latina y el Caribe, es quien representa a la empresa en el país. “Buscamos una compañía exitosa con una trayectoria en el mercado local. La relación será de franquicia, pero diferente. El acuerdo será por diez años y si bien aportaremos capital para ayudarlo a crecer, no tendremos acciones. Uniremos nuestros nombres, como co-branding”.

El target al que se dirige Berkshire Hathaway Home Services (BHHS) está muy bien defi nido. “Apuntaremos al segmento de propiedades para público medio alto y alto, nos interesa el corredor norte. Luego nos expandiremos a otras áreas”. explica Prattico. Asegura que no competirá con RE/MAX y aclara. “Nuestra oferta es de valor, muy diferente a lo que se conoce como una franquicia tradicional. No pensamos en la cantidad de sucursales, sino en cubrir un área. El segmento al que apuntamos es diferente, atraemos un público diferente”.

Vía La Plata

Century 21, es otra de las grandes del real estate que está desembarcando en la ciudad de la La Plata. Es una red de franquicias a escala mundial, con más de 7.000 agencias en más de 78 países. Roberto Vivaldo, director regional para Argentina y Uruguay, le contó a Reporte Inmobiliario TV que “Tenemos un ambicioso plan de expansión en todo el Cono Sur. Queremos dar soporte a los profesionales de Argentina que no pueden crecer desde sus estructuras convencionales. El mercado esta concentrado por marcas fuertes regionales, sobre todo en alquileres y venta, que tienen las propiedades mas atractivas y cierran los mejores negocios”. Por otra parte, agregó que “al empresario más pequeño que administra sus costos operativos en base a la administración de las rentas que tiene, le cuesta el desarrollo comercial para la compra-venta. Cuando capta una propiedad le es difícil sostenerla y ahí entramos en juego y podemos darle soporte al pequeño profesional que quiere ser competitivo con las grandes marcas”.

Century 21 ofrece a las inmobiliarias ser parte de su red con un contrato de 5 años por u$s20.000 más IVA. Para tentar a los primeros, ofrece a los socios fundadores un descuento del 50% en el fee inicial, que con IVA incluido queda en u$s12.500. Apuntan a los que quieren desarrollarse o crecer en el segmento residencial.

Saben que enfrentarán a competidores internacionales ya establecidos y aseguran que “la diferencia es desde el posicionamiento inicial, vamos directo a dar soporte al profesional, vamos a buscar a esa inmobiliaria pequeña y no a buscar recaudación o inversores. Vamos a aquel que hoy esta despojado de esa colaboración, que hoy necesita de un sistema tecnológico y de gestión y que le va a costar. Los directivos nos dicen que Argentina tiene un retraso a nivel mundial en el negocio”. Sobre la resistencia a estos sistemas de franquicias sostiene que “Tenemos que aunar esfuerzos para que esto cambie y sentarnos con los Colegios. Queremos abrir 30 oficinas en los próximos dos años”.