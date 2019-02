La empresa peruana de consumo masivo Alicorp anunció -a través de un hecho de importancia- que su subsidiaria Alicorp Inversiones adquirió la totalidad de las acciones integrantes del capital social de la empresa Tecnología Aplicada.

La empresa Tecnología Aplicada, es propietaria del 99,78% de las acciones comunes de Intradevco Industrial y del 98,65% de las acciones comunes de Intradevco, ambas empresas constituidas en Perú y de manera indirecta a través Intradevco Industrial del 100% de las acciones de Atlantis, empresa con sede en Uruguay.

Intradevco es una empresa dedicada al rubro de la limpieza y entre sus principales marcas se encuentra Sapolio, Patito, Amor, Premio, Platex, Broncex, entre otras. Mientra que en cuidado personal sus principales líneas son Dento, Aval y otras.

El monto de la transacción ascendió a los u$s490 millones. La peruana también informó que el pago del precio de venta de las acciones de la empresa Tecnología Aplicada se realizó mediante la obtención de un Senior Unsecured Credit Agreement por parte de Bank Of América N.A., Citibank N.A. y The Bank Of Nova Scotia por la suma de u$s500 millones.

"Esta operación representa una extraordinaria oportunidad para continuar generando valor y bienestar. Durante muchos años hemos admirado los procesos de producción, distribución y la diversificación de categorías que han dado a Intradevco el reconocimiento que tiene hoy, a los que podremos sumar el conocimiento en gestión de marcas de Alicorp. Por eso, nos llena de entusiasmo que hoy empecemos a forjar juntos una nueva historia de crecimiento", afirmó el CEO de Alicorp, Alfredo Pérez Gubbins.

Con esta operación, agregó el ejecutivo Alicorp fortalece su oferta de valor en el Perú, donde compite con las multinacionales más importantes del mundo en diversas categorías dentro de las plataformas de cuidado del hogar y cuidado personal.