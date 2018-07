Entre los países que forman parte del G-20, los hogares argentinos y los rusos son los que más gastan en moda.

Un 8,9% de los ingresos familiares de los rusos se destinan al consumo de prendas y vestir y calzados, mientras que los argentinos invierten un 8,7 por ciento. Los que menos gastan en indumentaria y calzados son los australianos y mexicanos, que apenas invierten un 3,2% de sus ingresos, según el informe The EU In The World 2018, de Eurostat.

Los hogares de la Unión Europea consignaron a la compra de indumentaria el 4,9% de su presupuesto total. Las familias de Canadá destinan a esta categoría el 4,2% de su presupuesto. Por encima de la Unión Europea se encuentran también Turquía, China, Brasil, Corea del Sur, Arabia Saudita y Sudáfrica. India, destina el 7,4% del total de su gasto, según publica Modaes Latinoamericana.

En Brasil y Corea del Sur, las familias promedian el 6% del gasto en estos rubros. En el caso del país latinoamericano, el gasto en ropa y calzado fue del 6,4% del total, mientras que en el territorio asiático, los hogares le destinaron el 6,1 por ciento. En el caso de Arabia Saudita, las familias dedicaron a los artículos de moda el 5,6% de su presupuesto y, en Sudáfrica, el 5,2 por ciento.

Los hogares españoles destinan el 5,2% de sus ingresos familiares a salir de compras y dejarse tentar con indumentaria y calzados, según los últimos datos del Instituto Español de Estadística (INE) correspondientes a 2017.

En sentido contrario, en la parte baja de la clasificación, los países donde la partida presupuestaria para las prendas de vestir y el calzado es más baja son Australia y México, donde se invierte sólo un 3,2% del total del gasto familiar. Estados Unidos, Australia y México son los países donde la partida destinada a prendas de vestir y calzado es menor. Estados Unidos destina el 3,3%, Indonesia el 3,7% y Japón el 3,9 por ciento.

En general, los hogares de los países más industrializados del mundo dedican las mayores partidas de sus presupuestos familiares a la alimentación y a la vivienda. No obstante, existe aún una clara diferencia entre las economías maduras y las emergentes.

En este sentido, la mayor parte del presupuesto de los mercados maduros se destina a vivienda, como es el caso de la Unión Europa, donde esta categoría copa el 24,5% del gasto de los hogares, así como Canadá, Australia o Japón. En cambio, los países en vías de desarrollo continúan volcando la mayor partida en la alimentación. En países como Argentina, China, India, Indonesia o Rusia se destina a esta categoría en torno a un tercio del presupuesto.