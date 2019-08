A partir del próximo año, la automotriz japonesa Honda dejará de producir vehículos en su planta de Campana, y concentrará su fabricación en motos, como parte de la revisión global de sus operaciones, para lo cual abrirá un plan de retiros voluntarios entre sus empleados locales.

A través de un comunicado, Honda Motors informó que decidió frenar la realización del modelo HR-V en el país a partir del 2020, aunque ratificó que continuará la comercialización de automóviles, con servicio post venta y repuestos a través del abastecimiento global de varias plantas.

"Honda Motor Co., Ltd. ha trabajado en revisar su operación global de producción de automóviles", afirma el comunicado, a lo que agrega que "como resultado de este análisis global, Honda Motor Co., Ltd. ha decidido cesar la fabricación de HR-V en Honda Motor de Argentina S.A. (HAR) a partir del 2020".

La empresa asevera, así, que la decisión no obedece a la coyuntura argentina sino a una decisión de estrategia global. En este sentido, fuentes de Honda Argentina afirmaron a BAE Negocios que es "una decisión que lleva varios meses, totalmente independiente" de las elecciones del domingo y de la suba del dólar de ayer y hoy. "Es una empresa japonesa", agregaron para distanciar de la situación local a la resolución de dejar de producir autos.

A pesar de ello, HAR continuará la comercialización de automóviles, con su servicio post venta y repuestos en Argentina a través del abastecimiento global de varias plantas.

El 30% producido del modelo Honda HR-V, que realiza 9.000 unidades al año, se exporta al mercado brasileño y el resto permite responder a la demanda local, explicaron fuentes de la compañía.

"Se concentrará en cuidar las implicancias de esta decisión, con especial enfoque en sus empleados, concesionarios de automóviles, proveedores y otras partes interesadas", explicaron desde la compañía.

Se ofrecerá a los trabajadores de la planta dedicada a la producción de autos, desde ahora y durante los próximos meses, un plan de retiros voluntarios para cuando cese la producción, y, a la vez, la opción de seguir un programa de capacitación para insertarse en el segmento de motovehículos, aunque no se aclaró qué número de personal será afectado.

Honda es la marca de mayor cantidad de patentamientos en el mercado, y tras una inversión de más de US$15 millones en los últimos dos años se comprometió a continuar profundizando el desarrollo local de piezas, buscando así reforzar su cadena de valor en Argentina.