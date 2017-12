Un consorcio formado por cuatro compañías inmobiliarias de Hong Kong, incluida C C Land Holdings Ltd., acordó comprar una participación mayoritaria en un rascacielos planeado para The City de Londres, el distrito financiero de la ciudad, según dos personas con conocimiento del plan.

Los inversores también financiarán la construcción del proyecto de oficinas de 40 Leadenhall, apodado "Gotham City", dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados. El proveedor TH Real Estate, una filial de Nuveen, la unidad de administración de activos de la TIAA (la asociación estadounidense de seguros y anualidades para maestros), conserva una participación minoritaria y administrará el desarrollo, dijeron.

Los inversores de Hong Kong han sido los principales compradores de grandes edificios de oficinas en Londres con contratos de arrendamiento largos desde que el voto del Brexit hizo caer el valor de la libra.