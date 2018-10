Con 83 años y cuatro hijos, Horst Paulmann sigue activo liderando los cambios de Cencosud, compañía que creó en 1963 y opera en cinco países: Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Vivió 21 años en el país hasta el 2002. En 1982 abrió su primer Jumbo en Buenos Aires, en 1988 inauguró Unicenter Shopping, en 1993 nació Easy, en 2006 compró Disco. También sumó Vea y Blaistein. Tras cinco años sin conceder reportajes, el diario chileno El Mercurio logró entrevistarlo y Paulmann, un gran conocedor de este país, analizó en profundidad cómo ve a la Argentina.

Como simple ejemplo de la vitalidad del dueño de Cencosud y a propósito de su reciente paternidad, fue consultado sobre cuántos hijos más piensa tener. Fue claro: "El Mercurio publicó una nota que decía que la humanidad hoy vive hasta los 122 años. Me quedan 39 años por delante, así es que tengo mucho tiempo para tener muchos hijos más. Sólo depende de las circunstancias. Si Chile hace lo mismo que Argentina, tendré que cuidarme un poquito”.

Hace pocas horas asumió la gerencia general corporativa de Cencosud, Andreas Gebhardt Strobel, en reemplazo de Jaime Soler. Su objetivo “es llevar adelante la anunciada IPO o salida a la Bolsa, en torno del 25% del negocio inmobiliario del grupo; bajar los niveles de endeudamiento —llega a US$ 5.137 millones, según datos de Bloomberg—; lograr abrir la torre Costanera Center —que tras años de tratativas aún no cuenta con las autorizaciones legales para poder hacerlo— y sortear las dificultades en dos mercados relevantes donde opera Cencosud —Brasil y Argentina—, están dentro de esta combinación de desafíos. Y todo en medio de resultados que no han sido del todo halagüeños para el conglomerado, con una caída de 39% de sus utilidades al primer semestre, y la vorágine de cambios que llegó para quedarse en el retail , con el comercio online”, señala El Mercurio.

Sobre Argentina disparó: “Llevo 40 años en Argentina y es un dolor para mí y para los argentinos ver a su país en estas condiciones”. Agrega: “Cuando íbamos a hacer la apertura en bolsa vino la debacle en Argentina. Hoy ese país tiene una devaluación de 120% y es imposible incluirlo en esta oferta (...). Estamos saliendo con un IPO que incluye los países del Pacífico y no los del Altiplano”.

Su participación en el mercado argentino en los ingresos totales de la compañía representa el 24,7%. Además de sus marcas de supermercados y retail, es el principal operador de shopping centers, con el 40% de participación, 17 centros comerciales y una superficie de 200.000 metros cuadrados arrendables, explica el diario chileno.

—¿Qué salida tiene Argentina?

—Todo el mundo pensaba que iba a llegar Macri y el mundo entero lo iba a ayudar. Los argentinos tienen que entender que Argentina es mucho más pobre hoy. Si hace cuatro meses una persona ganaba mil dólares, hoy gana 500, porque el dólar ha subido al doble. En Brasil si usted quiere pagar en dólares, no se los aceptan porque a ellos les preocupa su moneda. Pero a los argentinos no les preocupa y quieren dólares. Si alguien les paga en pesos argentinos, van inmediatamente al banco y los cambian por dólares. Porque los han engañado durante mucho tiempo. Hace 75 años Argentina estaba entre los ocho países más ricos del mundo. No hay ningún país en el mundo desarrollado que no tenga una economía abierta, aquí (Argentina) y en Brasil son cerrados. En Argentina los empresarios no quieren competencia.

—¿Cómo evalúa la conducción del Gobierno de Macri?

—Seguimos apoyando a Macri, para que puedan llegar a una economía abierta de mercado. Chile tiene 40 años de ventaja. Los argentinos para llegar a esto necesitan voluntad, pero no

quieren hacerlo porque no quieren competir. Quieren hacer sus televisores en la Patagonia: importan la cáscara, le ponen cuatro perillas, lo meten al cajón y lo ponen en el mercado y,

como no pueden importar, lo venden más caro.

—¿Ha pensado salir de Argentina?

—En Chile somos 18 millones de habitantes y ellos son 40. Cencosud es retail y tenemos que estar presentes. Todos le tienen miedo a Argentina, pero no podemos tener miedo. Hay

cualquier cantidad de ejecutivos en Cencosud que son argentinos. Los profesionales de ese país se fueron todos a Estados Unidos a trabajar en la banca. Es para llorar.

—¿Cómo están las cosas en Brasil?

—Brasil es un país muy complicado porque nadie sabe qué va a pasar. Tuvieron una época fabulosa con Lula, porque la gente tenía televisor, auto, bicicletas, motos. Trabajan el papá, la

mamá, la hija, el hijo. Pero con un tremendo costo, porque a la gente le daban préstamos al 7%. Lula llegaba y regalaba, pero la cuenta hay que pagarla hoy. Están como los argentinos,

se la farrearon.

—¿Ha pensado reducir la operación de Cencosud en Brasil?

—No. En Argentina tuvimos una situación peor que esto, una hiperinflación del 5.000%. Brasil tiene 200 millones de habitantes. Si vamos a Francia o a España quedamos dando bote, allá

son mucho más inteligentes que nosotros. ¿Vamos a ir a Estados Unidos? Nos vamos a ir a hacer pedazos allá. Nosotros somos de esta parte del mundo y no vamos a entregar Brasil así no más".

—¿Le gustaría estar en otro país?

—No. Con cinco ya tenemos suficiente. Ha sido muy complicado. Colombia va a estrenar nuevo gobierno y realmente hay muchas esperanzas en que esto cambie. Los empresarios ven mucho entusiasmo en Colombia. En Brasil tenemos que ver qué pasa hoy en las elecciones presidenciales. Para nosotros, Brasil no ha sido malo, sino pésimo. Argentina ni hablar lo que pasó, fue un golpe tremendo.

—¿Cuál de todos los mercados es el que más problemas le ha dado?

—Brasil es el país que más problemas nos ha dado y fue por culpa nuestra. Un amigo que murió me dijo cuando compré los supermercados en Argentina: 'tienes que dedicarle el 80%

de tu tiempo, si no nunca va a ser tuya'. Nosotros compramos en Brasil y lo dejamos ahí. Nos pasó la cuenta. Usted no puede tener un hijo y olvidarse de él.