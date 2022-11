Martín De Estrada es un arquitecto argentino que ganó USD100 mil para construir una cabaña experimental para viajeros. Tras el lanzamiento del primer Fondo para Alojamientos Singulares, Airbnb ayudará a construir “los alojamientos más excéntricos del planeta”, para luego ofrecerlos como alojamiento en la plataforma.

"Huevo de Dragón" es la denominación con la que se conoce este estilo de cabaña. Es una estructura autoportante de madera con revoque de barro y revestimiento en metal, apoyada sobre columnas metálicas. El hospedaje permitirá alojar entre dos y tres personas y se construirá en un terreno de unos 7000 m² que el arquitecto posee en Trevelin, provincia de Chubut.

En un principio, De Estrada pensó el proyecto como un atelier, pero no pudo concretar la idea por falta de presupuesto. Fue así como el arquitecto, radicado en Esquel hace siete años, se enteró del concurso de casualidad y no dudó en anotarse: "Estaba navegando por la web cuando me apareció la convocatoria. Siempre busqué mezclar el arte con la arquitectura, combinar el concepto con un sustento simbólico y esta era una gran oportunidad para hacerlo”, aseguró.

Asimismo, aseguró que “la idea es intervenir todo el espacio de abajo también, el paisaje de alrededor, a nivel artístico y conceptual" y que incluso imagina "una pileta natural, un manchón de tulipanes, una parquización con cierto grado de abstracción que acompañe el mismo lenguaje del huevo y que sea parte de la experiencia de quienes se alojen ahí”.

La obra posee una gran inspiración a partir de la influencia galesa en Chubut. De hecho, junto con los tulipanes, la imagen del dragón se erige como una suerte de “marca registrada” de Trevelin a nivel turístico.

En esta línea, De Estrada afirmó: “Gracias al premio, puedo acceder a trabajar con gente muy capaz y talentosa que vive acá en la zona. Uno de ellos es Tomás Schinelli, el escultor que creó el dragón que tira fuego en la plaza de Trevelin. Él trabaja morfologías bastante complejas y le encantó mi idea, así que me dio una mano en resoluciones específicas del huevo de dragón. Él preparará las chapas para recubrirlo”, dice De Estrada.

Huevo de Dragón comenzará a construirse el 1º de enero de 2023 y detalló: “Me interesa que no pierda esbeltez y belleza, que logre las mismas características del render. Además de la escala y la forma, al estar en altura, el huevo de dragón implicará encarar varios desafíos estructurales y complejidades, como la rampa de acceso de un solo tramo”, señala.

Una obra con influencia familiar

Martín De Estrada es el nieto de Ernesto De Estrada, el creador del Centro Cívico de Bariloche y afirmó que fue una gran inspiración para él: "Recuerdo el olor a lápiz de su estudio, su viejo tablero de dibujo. Teníamos una relación muy linda. Y cada vez que iba a su casa los fines de semana, le llevaba un dibujo de un árbol o me pedía que se lo dibuje ahí para él. Era una especie de rito. Y yo, desde muy chico, siempre dije que quería ser arquitecto.

El dragón que sirvió de inspiración en el centro de Trevelin

Formado en la construcción natural, el arquitecto también buscará que el concepto se convierta en una obra de arte total y en el futuro, desarrollará la posibilidad de que el lugar sea completamente autosustentable.

El concurso de Airbnb

Personas de 23 países participaron del concurso de Airbnb que tuvo cuatro ejes:

Originalidad : los diseños debían ser sorprendentes y “transformar la visión de los huéspedes sobre lo que puede llegar a ser un alojamiento”.

: los diseños debían ser sorprendentes y “transformar la visión de los huéspedes sobre lo que puede llegar a ser un alojamiento”. Viabilidad : las propuestas tenían que superar cualquier tipo de inspección técnica y deben estar terminadas para agosto de 2023.

: las propuestas tenían que superar cualquier tipo de inspección técnica y deben estar terminadas para agosto de 2023. Experiencia : el interior debe ser igual de memorable que el exterior.

: el interior debe ser igual de memorable que el exterior. Sostenibilidad.

En cada nueva instancia del concurso, Airbnb les pidió que entregaran diversos datos con una línea de tiempo específica. Fue así como 15 latinoamericanos de 100 participantes mundiales ganaron el concurso: dos de ellos son argentinos (el otro es la Casa de Chocolate de Hansel y Gretel que se hará en Pehuajó, provincia de Buenos Aires), 10 de México, 2 de Chile y uno de Costa Rica.