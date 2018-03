La compañía IRSA (Inversiones y Representaciones S.A.) informó que finalizó la colocación del 8,13% del capital accionario de su controlada IRSA CP ( IRSA Propiedades Comerciales) por alrededor de u$s140 millones.

En un comunicado, la empresa señaló que “quienes adquirieron los ADS de la empresa fueron en su totalidad fondos del exterior de primera línea y la operación tuvo como propósito volver a dotar de liquidez a las acciones de IRSA CP, posicionándola como uno de los mejores vehículos de real estate comercial para invertir en la Argentina”.

Según detalló IRSA, “se vendieron 10.240.000 acciones ordinarias, valor nominal $1.00 por acción, representadas por American Depositary Shares (‘ADSs‘), cada uno de cuatro acciones ordinarias, de IRSA Propiedades Comerciales S.A.”

Más adelante explicó que “los ADS fueron ofrecidos y vendidos exclusivamente fuera de la Argentina. J.P. Morgan se desempeñó como colocador internacional (underwriter). El libro de demandas estuvo atomizado entre distintos fondos de gran renombre del exterior, y se registró una demanda de más del doble de las acciones ofrecidas inicialmente”.

IRSA de esta forma retiene el 86,5% de las acciones de IRSA CP.

El presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain, expresó que “en junio intentamos realizar una operación similar, pero las ofertas recibidas no fueron satisfactorias; tres meses más tarde pudimos hacerlo, y en condiciones más favorables de lo que esperábamos. Creo que había algunas dudas entre los inversores sobre cuál sería el rumbo económico que seguiría el país, dudas que parecerían haberse despejado a partir del último comicio. Me parece que es una muy buena señal sobre las perspectivas de la inversión en la Argentina. En especial porque en su totalidad los compradores fueron fondos de real money, no fondos de cobertura. Eso implica que son inversiones a largo plazo”.