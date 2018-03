Los alquileres temporarios no son un invento reciente, ni mucho menos, es un formato creado en la Argentina. Sin embargo, algunos empresarios locales sí han logrado darle una vuelta de tuerca al negocio.

Algunos adelantados se dieron cuenta de la necesidad de alojamiento que tenían las personas del interior que traen a un pariente a realizar algún tratamiento médico o a operarse en algún hospital o sanatorio de la Ciudad. A partir de ese momento surgieron los alquileres temporarios hospitalarios.

Según los especialistas, se distinguen de los alquileres turísticos por tener un público contante sin importar si es temporada alta o baja.

Esteban Súcari, socio de Ecocheras, ya cuenta con un emprendimiento de este estilo en la zona del Hospital Italiano.

Allí ofrecen unidades especialmente diseñadas tanto para pacientes en recuperación como para sus familias. Los inversores que quieren participar del negocio depositan un anticipo y luego pagan 48 cuotas en pesos.

Para aquellos que alquilan los precios van desde los $800 a los $1.000 diarios, por un monoambiente, hasta los $1.400 diarios, de un tres ambientes.

Fuentes del sector aseguran que la renta que obtienen los dueños es muy atractiva. Mientras un alquiler convencional deja un promedio de 3% anual en dólares, los temporarios hospitalarios arrojan 7% anual en dólares.

Por un monoambiente que esté alquilado veinte días al mes se pueden recaudar $16.000. Si se le descuentan las expensas y el costo de la administración, quedan unos $12.000, un 70% más que un alquiler con contrato tradicional.

“Estos números muestran que la renta es alta, y mucho más comparada con un alquiler tradicional y sin los problemas que comienzan a llegar para los locadores de departamentos como por ejemplo la nueva Ley de Alquileres nacional que ya tiene media sanción en el Senado y que los obligará a no ajustar más que una vez al año, no más que lo que se hayan cerrado en las paritarias de ciertos sectores, y además a hacer contratos a tres años”, remarcó Súcari, que con su empresa compite con otros jugadores como Tempora Propiedades, HLP, Apart Hospital Italiano y Maxim Rentals.