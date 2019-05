En medio de las repercusiones por su participación en el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario?, donde ganó $500.000 para financiar su proyecto, la bióloga e investigadora del Conicet, Marina Simian, fue recibida por el presidente Mauricio Macri.

Simian fue noticia la semana pasada cuando participó del programa conducido por Santiago Del Moro, donde reconoció que, ante la falta de depósitos del Gobierno nacional, estaba allí para obtener dinero para la investigación que lleva adelante con su equipo de trabajo en busca de curas para el cáncer.

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", explicó la participante.

Su presencia puso nuevamente en la debate el recorte en materia de ciencia y tecnología, escena que se completó con la renuncia de la historiadora y socióloga Dora Barrancos, una de las directoras del Conicet, alegando la demora en designar a su sucesor y subrayando la crítica situación de ajuste que atraviesa el organismo.