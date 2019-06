Con la mayoría de las automotrices con personal suspendido, con autopartistas en grave crisis y mientras varias empresas del sector cierran, Iveco anunció que reconvertirá su negocio en la Argentina. A partir de noviembre, traerá desde Brasil las cabinas de camiones que hasta ahora se armaban en su planta de Ferreyra.

La novedad puso en alerta roja y movilización al gremio de SMATA que explica que esta decisión afectará a la mitad de plantel de Córdoba. Corren riesgo 200 puestos de trabajo que se encargaban de la producción de cabinas, pintura, chapa, entre otros sectores.

Desde noviembre, los modelos: Trakker, Tector 170, 240, 260, Hi Road 360, 440, 480 y 560, Cursor 9 y Cursor 13 serán producidos en Brasil quedando a cargo de la planta de Córdoba sólo su montaje. Esto se sumaría al hecho de que otros modelos, como el Hi Way, ya se están produciendo en su totalidad en suelo brasileño y solo se ensamblan en Córdoba.

Un comunicado del gremio explicó: "La decisión de IVECO S.A. alteraría de manera notoria las disposiciones relacionadas a la cantidad de componentes nacionales que deben existir en la fabricación de camiones, según lo establecido en la ley N°27.263, que crea el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino".

José Porrás, secretario general de Smata en Córdoba, alarmado por esta medida entregó una carta al gobierno provincial y no descartó la posibilidad de un conflicto para resistir la medida.