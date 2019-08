Se anunció el cierre del sindicato textil en La Pampa, porque ya no tiene afiliados, al cerrar todas las empresas textiles. Miguel Ángel Fosati, dueño de John Foos, confirmó que su propuesta para reabrir la ex planta pampeana de Alpargatas sigue firme, pero dijo "no puedo seguir hablando hasta que este gobierno se vaya".

Cuando Alpargatas cerró su planta en La Pampa, hace exactamente un año, una multitud marchó por las calles de Santa Rosa. Cuando le tocó hablar a Nerio Medina, secretario general de la Asociación de Obreros Textiles de La Pampa, repudió el cierre con lágrimas en los ojos. Cerraba la última empresa textil de la provincia, que estuvo abierta 34 años, llegó a tener 1300 a principios de los '90, terminó cerrando con 130 trabajadores.

A principios de julio, BAE Negocios dio la primicia que Fosati, dueño de John Foos, estaba interesado en la compra de la planta que cerró Alpargatas. En la actualidad, tiene su planta en Beccar, desde donde fabrica un millón de pares de zapatillas al año. Les hizo una prueba a los despedidos y aseguró que 90 ex trabajadores (36 aparadores y 54 cortadores) serán reincorporados si llega a buen término la compra.

Consultado por BAE Negocios, Fosati confirmó: "Mi propuesta para comprar la planta está firme, pero no me contestaron. Igual, no podemos seguir hablando hasta que este gobierno se vaya, no paran de destruir a la industria. No eché a nadie pero ya no puedo más", contó muy preocupado.

Y agregó: "Se necesita un proyecto de país. Te repito, lo que ya te dije, si ganan las elecciones Alberto Fernández y Cristina, es lo mejor que nos puede pasar, por lo menos volverán a impulsar la producción. La industria del calzado tiene 150.000 obreros, somos más grande que la industria automotriz que tiene 85.000 operarios, pero a nosotros este Gobierno no nos escucha. Sólo hacen lo imposible para destruir la industria", señaló el dueño de John Foos.