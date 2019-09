Hace unas semanas el príncipe Harry y Meghan Markle fueron muy criticados por usar aviones privados mucho más caros y contaminante que los regulares para sus vacaciones. Los duques de Sussex habían utilizaron un avión privado de la compañía NetJets (vinculada a Nacho Figueras, el deportista argentino conocido como el "David Beckham del polo" y gran amigo de Harry) durante su viaje secreto de seis días a Ibiza.

Ahora el hijo mejor del príncipe Carlos de Inglaterra lanzó una iniciativa inédita: se unió a las principales empresas de viajes del planeta para crear Travalyst, un movimiento que busca que el turismo sea una industria más sostenible.

Booking, Tripadvisor, Skyscanner y Ctrip, algunas de las grandes marcas del sector, así como Visa, la empresa de medios de pago, son los compañeros del príncipe en Travalyst, que según un comunicado lanzado por el duque de Sussex es "una iniciativa global que se esforzará en cambiar el impacto de los viajes y para bien".

"Creemos en el poder y la importancia de viajar, pero también tenemos una responsabilidad compartida con nuestro planeta y con nosotros mismos", afirman desde Travalyst.

"Quiero empezar con un poco de trasfondo para contar específicamente por qué estoy aquí hoy, porque como muchos saben no soy un turista ni un experto en negocios, pero a través de mis viajes he observado la excepcional relación entre las comunidades y el medio ambiente, y he notado algo alarmante. No existe la simbiosis, la conexión que debería haber, y quiero comprender el porqué. Soy una de esas personas afortunadas que tienen una plataforma y quiero usarla para abordar problemas difíciles con la esperanza de encontrar solucionesà y para eso ha nacido Travalyst", remarcó Harry.