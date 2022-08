La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) se quejó por la distribución de las figuritas del Mundial de Fútbol Qatar 2022 luego que se agotaran en varios locales, exigió tener la “exclusividad” de su venta, y convocó a reunirse en las puertas de Panini.

"Argentina va a ser el país en el que se van a vender más figuritas", anticipó a BAE Negocios el vicepresidente de la organización, Ernesto Acuña. El "boom" por completar el álbum del Mundial Qatar 2022 es notorio. Miles de personas corren y corren sin parar por los distintos kioscos de sus barrios de residencia o cercanía para obtener figuritas. Sin embargo, el stock no dura, se agotan en tiempo récord, algunos optan por limitar la cantidad de sobres que se venden por persona y los kiosqueros de barrio denuncian que los corrieron del mercado.

Por estos motivos, la entidad sin fines de lucro publicó un documento días después del lanzamiento oficial. El comunicado apuntó contra la empresa italiana que produce el álbum y las figuritas del Mundial: "La paciencia se acabó! La situación es gravísima y llegó el momento de salir a la calle para hacernos escuchar!!".

"Los kiosqueros de barrio le trabajamos todas las colecciones de figuritas durante 4 años. Y ahora que salen las figuritas del mundial nos dejan afuera", reclamó la entidad y, criticó la comercialización y plataformas establecidas durante los primeros días de venta: "Queremos que Panini deje de mandar la mercadería a los shoppings, a las estaciones de servicio, a los grandes Supermercados, a las Cadenas de Kioscos (que hoy nos pone un kiosco pegado y nos funden en meses), a las aplicaciones de Delivery y a todos los canales de venta por fuera de los kioscos".

De esta manera, los kiosqueros decidieron convocarse este lunes por la mañana en las puertas de Panini, ubicada en la calle Cuyo 2114, Martínez, Provincia de Buenos Aires: "No queremos que salga un camión más a los puntos de venta que durante 4 años no comercializan figuritas".

Además, pidieron el apoyo a los gobernantes, con el fin de que tomen cartas en el asunto: "Le pedimos también a los gobernantes que no nos abandonen en esta lucha contra los gigantes y que no se hagan los desentendidos".

Dificultades para adquirir el álbum de figuritas de Qatar 2022

Álbum es y figuritas del Mundial de Qatar 2022: sin stock

La fiebre mundialista, a 84 días para el comienzo de la Copa del Mundo, hizo que los amantes de las figuritas salgan con ansias hacia los distintos puntos de venta para adquirirlas. Si bien Panini había anunciado que el miércoles 24 de agosto estarían disponible en miles de kioscos, una fecha muy particular adelantó la cuestión. "Decidieron adelantar la entrega por el Día del Niño y de repente estaban los distribuidores con las figuritas", remarcó Acuña en diálogo con BAE Negocios.

El jueves por la tarde, el delegado porteño de la UKRA confirmó que "no hay figuritas por ningún lado". A su vez, afirmó estar preocupado por la situación: "No se entiende qué está pasando". A partir del miércoles, "la gente va resignada a buscar figuritas". Sin expectativas, los chicos siguen insistiendo. Ernesto puso un cartelito sobre una posible renovación de stock, aunque el desenlace no fue el que estaba esperando. Jóvenes se fueron "desilusionados" de su kiosco.

La situación también se vio reflejada en las redes sociales. Tal es el caso de un kiosco ubicado en la calle Estados Unidos al 2500. El comercio pegó unos carteles en sus respectivas persianas, los cuales confirmaron una tendencia preocupante: no hay stock de figuritas ni tampoco fecha de entrega estimada por parte de los proveedores. Este hecho fue el comienzo de una catarata de informaciones sobre la falta de stock de figuritas en miles de kioscos de Buenos Aires.

La Selección Argentina ocupa las páginas 24 y 25 del álbum

Mundial Qatar 2022: cuánto cuesta el álbum y los paquetes de figuritas

El álbum clásico, de tapa blanda, tiene un precio de $750, mientras que la empresa distribuidora anunció que lanzará una versión de tapa dura, muy buscada por coleccionistas, que rondaría los $3000.

Para completar el ejemplar se tienen que llenar 638 espacios, a un valor de 150 pesos por paquete, que trae cinco figuritas. Como en los kioscos aún es difícil conseguirlo, en las plataformas de venta online se puede comprar uno de tapa blanda hasta por un valor de $25.000, con paquetes para abrir y 100 figuritas diferentes.