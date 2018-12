La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por la Cooperativa del hotel Bauen, era la última instancia que tenían para no ser desalojados. Una vez que se hagan las notificaciones a la Cámara de Apelaciones y al juzgado comercial que lleva la causa llegará la orden definitiva de desalojo.

La gestión empresarial del Bauen concluyó en 2001, con la quiebra de la firma chilena Solari S.A., a nombre de la familia Iurcovich. El plan de autogestión de los trabajadores comenzó en marzo del 2003. En el medio, la firma Mercoteles aparece como compradora del hotel. Pese a que los trabajadores insisten que es una estrategia de la familia Iurcovich, la Justicia le da la razón a los “nuevos” compradores. El desalojo está firme desde 2007, pese a que fue frenado por apelaciones.

Después de varios cruces judiciales, los trabajadores logran que se sancione una ley que declara el edificio de utilidad pública y se aprueba la expropiación del tradicional Hotel Bauen. A cambio de los créditos impagos durante 40 años, la idea era que el Estado escriturar a su nombre y se cediera en comodato la gestión a la cooperativa. Con la llegada de Mauricio Macri en diciembre de 2016, la ley es vetada.

Este fallo de la Corte Suprema termina de apurar los tiempos para el desalojo. Pese a que la cooperativa cumple 16 años en marzo. El hotel Bauen supo contar con 150 empleados en la gestión privada y la cifra bajó a 130 cuando se conformó en cooperativa. Hoy integran la gestión 80 trabajadores, entre hombres y mujeres.

La actual presidenta de la cooperativa Bauen es María Eva Lossada, quien ingresó a comienzos de los '90 como mucama. Mientras que el vicepresidente es Federico Tonarelli, que ingresó hace 14 años y cuenta: “El retiro promedio de cada trabajador es de $15.000, puede haber extras o adicionales. Durante estos últimos dos años se complicó con el tarifazo. En diciembre de 2015, pagábamos $25.000 de luz, hoy $200.000; de gas pagábamos $11.000, ahora $80.000; de agua $65.000 hoy $230.000. Se hace imposible sostener los aumentos, todas las cooperativas están en situación de deuda”, explica.

El Hotel Bauen ubicado en Callao casi esquina Corrientes, a pocas cuadras del Obelisco, cobra $2.000 una habitación base doble. “Nuestra categoría es de tres estrellas, fue de súper lujo en los '80. Tenemos un nivel de ocupación que ronda entre el 25% y el 40%”, explica el vicepresidente.

Hace más de once años que el Bauen tiene la sombra del desalojo encima. Sin embargo, los trabajadores no bajan los brazos. “Estamos muy curtidos en estos 16 años, ni habiendo sacado la ley pudimos solucionar esto. Tenemos un gran temple, pese a la adversidad. El hotel ya estuvo cerrado por un año, a partir del 28 de diciembre de 2001. Recibir el fallo de la corte otro 28 de diciembre, casi a fin de año, hace que no tengamos el mejor de los ánimos. Reclamaremos en foros internacionales, no tenemos pensado bajar los brazos”, confiesa Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.