Los presidentes de las cuatro entidades del campo se verán las caras mañana en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para cerrar filas frente a la continuidad de los rumores nunca desmentidos públicamente por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de posponer la baja de las retenciones a la soja y imponerlas nuevamente para los cereales.

Desde el pasado 25 de mayo pasado se instaló en el Gobierno la posibilidad de pedirle al campo un "gesto patriótico" para la vuelta de los derechos de exportación. Algo que el campo rechazo de plano y hasta amenazó de hacer otra "125" no sin antes mencionar al Presidente de "traidor" si eso sucediera. Allegados al mandatario insisten en que hay que "recortar". El tema estará en manos del ministro Luis Miguel Etchevehere. Un sector del campo no vería mala la idea de frenar la baja, pero no acepta poner retenciones a cereales.

Además sigue dando vueltas la salida del ministro de Agroindustria, pero según las mismas fuentes de la Mesa de Enlace y de la Jefatura de gabinete, el ex presidente de la SRA por ahora seguirá en su cargo lo que indica que estará en la apertura de la 132 edición de la Exposición Rural de Palermo en julio próximo.

Si hay un cambio de último momento, la idea de siempre es pasar de Ministerio a secretaria. Para este cargo hay varios candidatos, el más escuchado es el actual presidente del Senasa, Ricardo "Ricky" Negri, de buena relación y línea directa con Macri. También surgió el nombre de Willy Bernaudo, actual secretario de Agroindustria.