El faltante de leche en las góndolas desató un debate sobre la situación real del sector. Precios, desabastecimiento, industria, Estado, todos temas que puso sobre el tapete el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. El tambero apunto a que el primer paso para la solución de la crisis por la que atraviesa el sector es la institucionalización de la cadena, pero hay intereses que no lo quieren hacer, dijo.

—¿Por qué falta leche en el mercado?

—Porque hace mucho que faltan políticas de incentivo para el sector con lo cual no es casualidad que en los últimos dos años tengamos 2.000 tambos menos y no sólo eso, sino que también hay menos vacas en producción, con lo cual si vamos a las cifras que el mismo Gobierno informa vemos que hace 4 años que estamos estancados en 10.000 millones de litros de producción anual y eso, con el crecimiento demográfico significa tener la misma cantidad de leche para más cantidad de personas. Lo otro son por problemas climáticos.

—¿Es el productor el culpable de que no llegue más leche a la industria?

—No. Los factores climáticos no los puede manejar el tambero. Las faltas de políticas tampoco porque se deciden arriba y son por las que estamos luchando hace muchos años. Las cuales, no sé si el Gobierno no quiere o no las pueden aplicar.

—Pero el Gobierno incentiva la exportación de productos lácteos...

—Tal cual, se incentiva la exportación de productos. La idea es excelente, pero para hacerlo hay que tener excedente y no lo tenemos. Con lo que producimos estamos en el límite como para poder abastecer al consumo interno de esta forma es poco lo que sobra.

El presidente Macri nos dijo que la situación macroeconómica no le permitía generar ninguna herramienta para ayudarnos

—¿La industria especula con la leche?

—Yo creo que una estrategia de la industria siempre es la de secar leche para tener un respaldo atrás por si la situación se vuelve mas crítica. No se si estamos en este caso. Pero ha ocurrido en otras situaciones. Hoy no lo puedo aseverar sobre todo porque no hay información veraz por parte de la industria.

—¿El precio es el principal problema del sector?

—El precio es la herramienta inmediata con la que cual podemos hacer reaccionar a la actividad, pero además hay que pensar seriamente en atacar medidas de fondo y estructurales como puede ser la institucionalización del mercado lácteo.

—¿Cómo es eso?

—La institucionalización del mercado es una materia pendiente. Sólo tenemos a los granos y carnes, institucionalizados. La leche que se lleva a la mañana el camión no sé a cuanto me la van a pagar. Esto es un sistema inadmisible. La industria lo va a discutir a muerte porque le conviene, dado que al no saber el precio, le da margen para ir regulando el valor de la leche de acuerdo a como a ellos le cierren los números.

—¿Quién se niega a la institucionalización?

—Desde los funcionarios que no quieren avanzar en esto porque es un tema que a la industria no le conviene. En esa línea la Mesa de Lechería fue funcional de alguna manera a determinados sectores de la industria. Además la gestión actual lo ha demostrado con su accionar en los temas que al tambero le afectan profundamente. Que casualidad que muchos de esos temas generaban una elasticidad para que la industria pueda funcionar de alguna manera mas cómoda.

—¿El Gobierno está lejos del tambero?

—El 20 de diciembre pasado el presidente Mauricio Macri nos dijo que no podía hacer nada, que la situación macroeconómica no le permitía generar ninguna herramienta para ayudarnos. Yo sentí que nos soltaron la mano y salí convencido que al Estado no le interesa la leche.