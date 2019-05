El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, mantuvo ayer un encuentro con el jefe de la Misión del Fondo Monetario Internacional ( FMI) para la Argentina, Roberto Cardarelli, con quien analizó la situación del sector y el impacto de las retenciones "en un contexto de precios bajos".

El presidente de la entidad informó, según la agencia Telám que tuvo "la oportunidad de compartir con Cardarelli la curva de evolución del precio de la soja, que está en mínimos históricos; y cómo impactan las retenciones en la situación del productor, que ya está complicado por esta caída de los precios".

Según el informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la entidad, "si se analiza la evolución del precio de la soja a valores constantes (ajustado por la inflación de los Estados Unidos) se advierte que el valor de la soja hoy se aproxima a los mínimos históricos, que se alcanzaron en el año 2001".

Así, en el escrito, desde la entidad indicaron que en mayo de 2019 el valor de la oleaginosa fue de US$ 209, pero que de no contar con las retenciones, el valor del poroto podría escalar a US$ 283 la tonelada, que es el valor promedio de la serie desde 1999.

Por último, desde la entidad agropecuaria consideraron que "estos precios bajos, combinados con la actual alícuota de derechos de exportación, hace que las retenciones impacten fuertemente en las cuentas de los productores, situación difícil de sostener a mediano y largo plazo".