La Selección Argentina envió yerba Playadito al Mundial Qatar, no sólo uruguaya

Cuando se conoció que en los cajones de utilería de la Selección Argentina viajaba yerba de la marca uruguaya Canarias para el Mundial Qatar se armó un gran revuelo. Un ex diputado radical misionero puso el grito en el cielo. Horas más tarde, se vio que también se llevan paquetes de yerba Playadito de la Cooperativa Agrícola de La Colonia Liebig LTDA de Corrientes.

El tuit del ex diputado Luis Pastori fue el que desató la polémica. “Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación” dijo y mostró los paquetes rumbo al Mundial. Ante la gran cantidad de comentarios a su tuit luego señaló: “Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. No?”.

— Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

La marca uruguaya Canaria es oriunda de la ciudad de Canelones, pero fue adquirida hace unos años por la firma brasileña Baldo SA, de Rio Grande do Sul. La empresa Baldo la comercializa a 20,90 reales, lo que representa $650 el kilo.

La variedad favorita del equipo argentino es Canaria Serena: “presenta un tono suave de hierbas medicinales combinado armoniosamente con hierbas reposadas. Su refinada composición permite saborear toda la ligereza del maracuyá, la melisa, la menta y el tilo, que envuelven el intenso sabor de la hoja”.

Se elabora con hojas que proceden de Brasil, de plantaciones de los estados de Santa Catarina, Paraná, y Rio Grande Do Sul, que crecen en bosques nativos. “Es 100% natural sin agregados artificiales de conservantes ni otros productos químicos", explican.

— Nicolas Novello (@niconovello9) November 8, 2022

Existe una vieja disputa “popular”con las yerbas uruguayas. Canarias es una yerba sin palos. En Buenos Aires se consigue el kilo a $1200 o $1.800 en supermercados. También se la consigue en Mercado Libre por una suma de $2.700.

Pero los jugadores argentinos también llevan yerba local. Se vio en los cajones de utilería la marca de yerba Playadito que es producida por la Cooperativa Agrícola de La Colonia Liebig LTDA de casi 96 años en la provincia de Corrientes. La integran 126 productores asociados. La yerba mate Playadito se exporta a 12 países en todos los continentes. Tiene una producción anual de 36 millones de kilos de productos elaborados. La yerba Playadito se consigue por alrededor de $870 el kilo.

El que calmó la disputa fue @niconovello9, integrante de la comitiva argentina que hizo un tuit y aclaró: “Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... "Vamos que vamos, Argentina!! #TodosJuntos”. La polémica se calmó al ver los paquetes de Playadito".