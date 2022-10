La app Figuritas Mundial Qatar 2022 fue creada por un uruguayo y es un éxito en todo el mundo

A 40 días del comienzo del Mundial Qatar 2022, el furor por las figuritas sigue vigente como el primer día. Mientras en Argentina todavía no aparecieron en todos los kioscos, varios emprendedores se las ingenian para poder hacer atractivos negocios. Matías Jurfest es un joven uruguayo de 29 años que creó la aplicación Figuritas Mundial Qatar 2022 que en un mes se la instalaron 950.000 personas en el mundo. Funciona sin internet y está disponible para Android e iOS Iphone.

Matías Jurfest es un ingeniero de sistemas uruguayo, estuvo viviendo en Israel y ahora se mudó a Brasil. Hizo una aplicación para cambiar figuritas del Mundial Qatar 2022 con sus amigos y explotó. "Hace mucho que me dedico a hacer aplicaciones. En 2018 hice esta app de figuritas por primera vez y se la bajaron 60.000 personas. Era similar un poco más simple, pero había menos locura por las figuritas. Con la nueva app quiero llegar al millón de descargas. Es gratuita", contó a BAE Negocios.

De qué se trata está app, una de las más exitosas en su tipo en la tienda de Play Store. "Tiene una lista de las figuritas por país o por sección, podes marcando tocando una vez la que tenes y varias veces si está repetida. La funcionalidad es compartir las figuritas repetidas y faltantes por redes sociales. Hay una opción para bloquear la pantalla y que no se toque sin querer, otra opción para ordenar alfabéticamente las secciones del álbum por país, la numeración es diferente. Permite ver estadísticas, cuántas tenes y cuántas te faltan, las repetidas, cuántos días hace que juntas y cuántos días faltan para el mundial", contó Jurfest desde Brasil.

La app que se bajan todos los fanáticos de las figuritas

Entre algunas curiosidades, cuenta que Brasil tiene 20 figuritas por país, porque la figurita del equipo es figurita. En Argentina son 19 porque el equipo está impreso. Los stickers con figuritas que trae Coca Cola no existen en Uruguay.

Lo que viene en la app de figuritas. "La actualicé y se sumé una nueva versión para matchear mis repetidas con tus faltantes con un QR para saber cuáles podemos cambiar entre nosotros. Todo el tiempo agregamos cosas, los usuarios piden y lo analizamos. Brasil es el país con más usuarios, Argentina, México, Chile, Panamá, Costa Rica, Uruguay, España y Estados Unidos. Está disponible ya en portugués, español e inglés", dijo.

La idea creada por el uruguayo Matías Jurfest

Con respecto a los derechos para el uso de términos relacionados al mundial, el emprendedor cuenta que "no hice acuerdos con FIFA, no le perdí permisos a nadie, no usé ninguna marca. Apple no te deja usar ni FIFA ni Qatar, Android es más tranquila", confiesa el uruguayo.

Confiesa que no tiene una gran recaudación. "Hacer una app y que se la descarguen y usen, te hace sentir que cada cambio impacta en mucha gente positiva o negativamente. Me alegra ayudar a juntar figus. Hablé mucho con usuarios que dejan reviews, tener ese contacto esta bueno. La app sin publicidad se promocionó sola", dijo el creador.