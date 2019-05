Loma Negra, la cementera fue fundada en 1926 por el empresario Alfredo Fortabat, se sigue ajustando el cinturón.

La caída del sector de la construcción ha provocado que en las últimas horas la empresa, que funciona bajo el paraguas de la brasileña Camargo Correa, tome la decisión de despedir personal de su planta de Baker, ubicada en el partido bonaerense de Benito Juárez.

"La decisión se toma en un contexto en el cual la compañía tiene sobrecapacidad, sumado a los altos costos de producción y logísticos que insumen el funcionamiento de esa fábrica", indicó la compañía a través de un comunicado.

En la últimas horas, la empresa le ha propuesto a los representantes gremiales mantener un sólo turno en la planta, relocalizar algunos trabajadores en otras de sus fábricas y planes de retiro voluntario o jubilaciones anticipadas.

Al respecto, en declaraciones al portal Infoeme, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Barker, Martín Isasmendi, dijo que "estamos resistiendo. La empresa amenazó con que iba a echar, aunque no concretó nada". Asimismo, contó que "lo único que ofreció fueron traslados hacia Olavarría, Frías y Zapala. Le venimos diciendo a los trabajadores que no acepten esas cosas y por suerte la gran mayoría no aceptó.

Más adelante, el representante gremial explicó que "la intención que señalaron es echar a 100 trabajadores" y si los tercerizados también son desafectados, esa cantidad se duplicaría.

Números negativos

Las ventas de insumos para la construcción al sector privado cayeron 17,1% interanual en abril último, informó el Grupo Construya, que agrupa a empresas de la actividad.

Sin embargo, en la comparación con marzo último, los volúmenes despachados en abril registraron un crecimiento del 3,7% en forma desestacionalizada.

En tanto, durante el primer cuatrimestre del año, el denominado "Índice Construya" acumuló un descenso de 16,8% en comparación con el mismo período de 2018, lo cual muestra la crítica situación que atraviesa uno de los rubros más dinamizadores de la actividad económica.

Las compañías que integran Construya producen ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua.

A pesar del contexto, las empresas tratan de mostrar optimismo y destacan que "esta es la oportunidad de construir, ya que al invertir en el sector se logra que los ahorros incrementen su valor en el largo plazo. Es el momento para aprovechar la fuerte reducción en dólares del costo de construcción".