Quedan 31 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022. Los fans no ven la hora de alentar a sus respectivos seleccionados, ya sea con una bandera, camiseta oficial y mucho color en sus rostros. Sin embargo, cuando mencionamos al fútbol nunca se puede dejar de lado las costumbres: la cerveza no puede faltar, pero durante la competencia su precio será tan alto que podría hacer que los hinchas no puedan comprarla.

La cerveza es la bebida predilecta de todo aficionado que se dirige rumbo a un estadio. Algunos la beben por ritual y otros por gusto, pero su sabor es único para cualquier paladar. Aunque, al parecer en la Copa del Mundo solo estará dirigida a quienes tengan uno muy exquisito.

Durante la competencia, Qatar venderá la cerveza más cara del mundo. Si bien el CEO del Mundial, Nasser Al Khater, aseguró que durante el campeonato se habilitarán zonas a las afueras de los estadios para que las personas puedan beber alcohol (dejando de lado ciertas costumbres asiáticas con respecto a la bebida), el valor de una pinta se encuentra por las nubes.

El Mundial de Rusia 2018 no tuvo restricciones a la compra y consumo de cerveza

Estiman que su costo se debe a la idea de regular la venta de la bebida con alcohol, anteponiendo la cultura musulmana de evitar este tipo de consumo. Incluso, con el objetivo de mantener las ganancias durante la Copa del Mundo, Budweiser ya se puso en campaña e impulsa su cerveza sin alcohol.

Cerveza en el Mundial de Qatar 2022

La tradición futbolera no permitió que la cerveza se quede afuera del Mundial de Qatar. Sin embargo, adquirir este tipo de bebida será un dolor de cabeza y un problema para el bolsillo de los turistas.

La empresa Betting realizó un estudio sobre el valor de la cerveza en el mundo y, como resultado, Qatar lidera ese ranking. ¿Cuánto cuesta la pinta? La bebida tiene un precio de 12,82 euros.

El consumo solo estará permitido antes y después de los encuentros, más allá de los intentos de la FIFA de persuadir a las autoridades del país asiático de vender alcohol durante los partidos.

No se podrá consumir alcohol durante los encuentros de Qatar 2022

A pesar de que más de un millón de personas irán a alentar a sus selecciones, con fuerte presencia de la afición argentina, Qatar mantiene firme lo que dicta la ley islámica sobre el consumo de cualquier tipo de bebida con alcohol.

Precios de la cerveza en el mundo

Teniendo en cuenta la abultada cotización de la cerveza en Qatar, el resto de los países que participarán de la Copa del Mundo ofrecen la misma bebida a un valor muy inferior:

Estados Unidos: 6,58 euros

Suiza: 6,57 euros

Inglaterra: 6 euros

Dinamarca: 5,90 euros

Australia: 5,39 euros

Francia: 5,27 euros

Por otro lado, ciertas naciones integran el listado de venta de cervezas "low cost" a nivel mundial: