El caso de Elena Paoloni traspasó Twitter y alertó a más de uno: alguien se hizo pasar por ella, creó un usuario de Todo Pago a su nombre pero con otro mail, y logró realizar 12 extracciones de $500 de su cuenta bancaria.

En su catarsis a través de la red social, Paoloni dio dos posibles soluciones al fraude, crear una cuenta en la billetera virtual, así nadie puede utilizar de nuevo esa cuenta. La otra solución, más lógica: "que Todo Pago y los bancos tengan un mínimo protocolo de seguridad".

Luego del revuelo, Todo Pago, empresa del grupo Prisma, que también posee Visa y Banelco, dio de baja opción de extracción sin tarjeta y afirmó que la compañía va a agregar nuevos factores de seguridad, como el CBU y el CUIT.

Sin embargo, el experto en prevención de fraude y protección de identidad de VU Seguridad, Sebastián Stranieri, afirmó a BAE Negocios: "Casos como estos van a pasar cada vez más seguido ya que muchas empresas, en su afán de lanzar productos al mercado y buscar nuevos módulos de negocios, se olvidan de invertir en seguridad".

Existen mecanismos para evitar este tipo de fraude a la hora de usar una billetera virtual. Stranieri sostiene: "Una opción son las selfies, en donde además de sacar una foto al DNI, la aplicación pide una foto específica. También se pueden emplear códigos de seguridad que van cambiando de forma automática o reconocimiento de voz".

A pesar del fraude de Todo Pago, no todas las billeteras electrónicas son fáciles de vulnerar. EcoPago, por ejemplo, pide a sus usuarios cumplir con una doble verificación, un documento de identidad y una selfie con una cierta pose. Además, la empresa invierte en una empresa de ciberseguridad que realiza una auditoría cada tres meses para evitar cualquier tipo de falla en el sistema.

Julián Suárez, CEO de la EcoPago aclara: "Si el mismo sistema no te valida y te rechaza, o quedás en una validación de 60% de identificación, manda el proceso a nuestras oficinas donde terminan de identificar si corresponde o no al usuario". Mientras que un cliente esté en revisión, el perfil queda en cuarentena y no se puede realizar ningún movimiento. Requisitos para hacer menos vulnerable el sistema.