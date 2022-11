La historia de la gorra original de "CFK 2023" que usó Cristina Kirchner

La gorra negra de "CFK 2023" se convirtió para algunos en un objeto muy preciado. La historia de la primera visera que proyectó a Cristina Kirchner como postulante a presidenta para las próximas elecciones y de su creador, Sebastián Andrade, un joven de 35 años que se hizo kirchnerista el día que murió Néstor Kirchner. En plena pandemia se quedó sin trabajo y ahí lanzó Todo kirchnerista, una página de IG que vende merchandising y se animó a lanzar la candidatura de la vicepresidenta para 2023.

Comenzó a ofrecer copas, chopp de cerveza, vasos de whisky, gorritas, el cuchillo de la jefa y tablas de madera para comer. Algunas tienen la imagen de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, otras frases como “La patria es el otro”.

Lula usó una gorra de CFK 2023

Sebastián Andrade contó cómo empezó: “Trabajaba en una distribuidora y me quedé sin laburo. El 17 de agosto del 2020 arranqué con Todo kirchnerista. Sólo vendo por Instagram, tengo una página pero me la hackearon y no tiene los precios actualizados. Como no tenía capital para invertir compré los productos a la misma gente que me los estampa. Me gustaría poder venderlos más baratos, pero no puedo, no me dan los números. Los compañeros lo entienden y cuando los piden a domicilio, siempre me los compran a mí”.

Sólo vende merchandising de algunos políticos, no de todos. En su lista están Néstor, Cristina, Axel Kicillof y Amado Boudou, por ahora. Cuando se le pregunta si hay algún producto que referencie a Alberto Fernández, el presidente, responde que no.

A la vicepresidenta le acercó a través de su seguridad copas con su cara y la de Néstor, tablitas de madera y no recuerda si también le dejó un cuchillo. Nunca tuvo respuesta. Días antes del atentado a la vicepresidenta fue a la puerta de su casa con la gorra de CFK 2023. “Cristina me vio y vino directo a mí, le di la gorrita y se la puso. La filmamos y después se la sacó y me la devolvió”, contó el creador de Todo kirchnerista.

Al gobernador Axel Kicillof le regaló un termo, un mate y copas. Consiguió que le mandara una foto tomando mate. Poco a poco los kirchneristas se fueron enterando y Dady Brieva y Nancy Duplá ya tienen su delantal de cocina, entre otros. La marca se convirtió en un emblema de culto.

Las copas kirchneristas cotizan a $1600 cada una, los delantales de cocina $5400 y las gorritas de CFK 2023 cotizan a $2500. La competencia es mucha, en Mercado Libre gorras similares con la misma inscripción se consiguen desde los $900 y promedian los $1500.

Los pedidos de la “famosa gorra” crecen. El último impulso se lo dio Lula, el flamante presidente de Brasil, que usó la visera negra de CFK 2023 a poco tiempo de su triunfo. A partir de ese momento se dispararon los pedidos y en Todo kirchnerista ya no dan abasto. Cada vez aparecen más vendedores que ofrecen el mismo producto en las redes.