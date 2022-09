La histórica marca Yelmo apuesta fuerte a la fabricación nacional

Hace 65 años, nació en el barrio de Flores una marca que hizo historia: Yelmo. Fundada por una Pyme sus productos más icónicos fueron la lustradora, aspiradaora y licuadora. El origen de su nombre se debe a que se asemejaba a un yelmo (casco antiguo), el término fue mencionado en un posteo y en las redes todos comenzaron a preguntarse “qué fue de la vida de la marca Yelmo”.

Fundada en 1957, cinco años después abrió su planta industrial en San Justo. Llegó a tener 1.700 empleados y una producción de 55.000 productos al mes. Luego fue sumando productos como ventiladores de pie y de mesa, la primera procesadora con bol y vaso licuador, entre otros productos. En 1970 lanzó su producto estrella la lustradora chata con luz en la base. Por esa época Cacho Fontana era la voz de su primera campaña publicitaria “Téngalo todo Yelmo”. En el año 1985 cambia de manos y la adquieren los dueños de Ultracomb. En 2007, es adquirida por el grupo First Rate Argentina S.A. que además tiene las marcas Ultracomb, Crown Mustang y Kenbrown, los famosos creadores del combinado.

Gerardo Rossi, gerente de desarrollo de producto y diseño de Yelmo, donde trabaja desde 1998, contó a BAE Negocios: “Históricamente mantuvimos el lineal de electrodomésticos: cafeteras, pavas, máquinas para hacer pan, batidoras, tostadoras, licuadoras, cafeteras y jugueras, entre otros productos. En aspiración para limpieza del hogar tenemos desde aspiradoras bolsas, tambor, inhalámbricas y hasta aspiradoras robot. Tenemos un desarrollo importante de14 modelos de hornos eléctricos desde los 32 a los 140 litros, todos de fabricación nacional. Tenemos una línea de calefacción y ventilación, los ventiladores Yelmo son parte de la historia de la marca”.

Yelmo, una marca con historia

Yelmo tiene un staff de 100 empleados directos y 500 directos. Trabajan con dos plantas proveedoras de Pacheco y General Rodríguez, pero el diseño es de Yelmo. “A partir de diciembre, sumaremos a los productos que ya fabricamos, aspiradoras, pavas eléctricas y licuadoras. Invertimos en forma permanente para sustituir importaciones, queremos nacionalizar los productos. Por ahora un 60% es importado y el 40% es de fabricación nacional. En 2023 vamos a invertir para llegar al 60% nacional y el 40% importado y a fin de ese año, esperamos alcanzar el 70% de fabricación nacional”, contó el gerente Gerardo Rossi.

Los planes de Yelmo son muy ambiciosos, la fabricación nacional es el principal objetivo. “Queremos tener provisión real de productos durante todo el año y no tener quiebre de stocks. Nuestra idea es hacer una producción de 75.000 pavas, aspiración son dos etapas de 75.000 productos en cada etapa y 80.000 licuadoras. Estamos evaluando un proyecto para instalar una planta propia”, explicó.

La gran novedad es que en pocos días, lanzarán una línea de cuidado personal, que incluirá desde un alisador de cabello, secadores y hasta un kit inhalámbrico cortador de barba y pelo. El trabajo de Yelmo es arduo. Su gerente confió: “Por mes estamos lanzando entre tres o cuatro productos nuevos o son reemplazos de productos que se importaban y ahora se hacen en el país. Yelmo no es una empresa importadora, desarrolla electrodomésticos para el país y para la idiosincrasia argentina. No traemos tecnología no aplicable en el país”.